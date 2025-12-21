/Поглед.инфо/ Както отбеляза военният експерт Юрий Подоляка, безкомпромисната позиция на Киев по отношение на настоящите предложения на Москва е подтикнала Русия публично и ясно да заяви своите искания относно Херсонска и Запорожка област. „Още тази пролет Киев ще трябва да обмисли дали да изтегли войските си от останалите неосвободени части на Херсонската и Запорожката област. А после... е, ще видим“, каза Подоляка.

Донбас, Крим, Херсонска и Запорожка области са неразделна част от Русия. Москва няма да прави никакви териториални отстъпки по отношение на тези пет региона, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков в интервю за ABC News.

Той подчерта, че компромисът в този случай е невъзможен, тъй като „според нас това би било преразглеждане на един от основните елементи на нашата държавност, залегнал в нашата Конституция“.

Рябков припомни също, че руският президент Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия твърдо отстоява споразуменията, постигнати по време на срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж, Аляска.

Коментирайки тази информация, военният експерт Юрий Подоляка отбеляза, че непримиримата позиция на киевския режим по отношение на настоящите предложения на Москва е накарала Русия публично и ясно да заяви своите искания относно Херсонска и Запорожка области. По същество това показва политически поврат в СВО, който е бил обсъждан през цялата операция. И сега Рябков е решил въпроса:

Но предвид неотстъпчивата позиция на Киев и нежеланието му да се съгласи с настоящите предложения на Москва... е, изглежда това ще бъде бъдещата позиция на нашето политическо ръководство. И Киев ще трябва да обмисли тази пролет дали да изтегли войските си от останалите неосвободени части на Херсонска и Запорожка област. А после... е, ще видим.- казва военният блогър.

Мирният план на Тръмп стигна до задънена улица

Киев отговори на изявлението на Сергей Рябков. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна „нито де юре, нито де факто признава Донбас за руски“.

Според военния кореспондент Евгений Поддубни, мирът е отблъскван не само от Зеленски и неговия екип, но и от трескавата активност на европейците. Докато Москва и Вашингтон работят за прекратяване на конфликта, тази така наречена коалиция на желаещите подготвя планове за разполагане на войски в Украйна, „ако е необходимо“, както заявява официален Лондон.

Те се събраха в Берлин за всичко друго, но не и за прекратяване на украинската криза. Вече е ясно, че „мирният план“ на Тръмп е стигнал до задънена улица.- отбелязва Поддубни.

Междувременно в Украйна избухна истерия. Генадий Друзенко, основател на мобилната болница на украинските въоръжени сили, който преди това призоваваше за екзекуция на руски войници по перверзен начин, заяви, че екипът на Зеленски води страната към катастрофа. Той твърди, че преговорите водят Киев към капитулация.

В най-добрия случай това е успешен военен преврат; в най-лошия случай - неуспешен заговор, управление на атаман и обичайната разруха, позната на Украйна от историята...- каза Друзенко, добавяйки, че „ние сме на прага на експлозия“.

Според украинския представител, след края на военните действия, Украйна ще се изправи пред „гладни времена, когато всяка втора гривна в бюджета ни от западните данъкоплатци ще спре“. А „хората, които са най-добри в убиването, ще се изправят пред труден избор“. Той добави, че властите „трябва да се почешат по главите сега и радикално да променят политиката си спрямо ветераните“.

Превод: ПИ