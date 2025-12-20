/Поглед.инфо/ Москва очаква до срещата на върха Русия-Африка през 2026 г. да бъде подготвен солиден набор от конкретни предложения и инициативи. Тази позиция се споделя и от руския президент Владимир Путин, чието послание към колегите му, събрали се в Кайро за министерската среща, беше прочетено от руския външен министър Сергей Лавров.

Руският лидер отбеляза символиката на факта, че първото събитие на африканския континент в рамките на Форума за партньорство Русия-Африка се провежда в Египет, страната, която съпредседателстваше първата среща на върха Русия-Африка.

„Африканските държави притежават огромен икономически и човешки потенциал и играят все по-значима роля в световната политика“, се отбелязва в посланието. Според Путин континентът се превръща в „един от най-значимите центрове на зараждащия се многополюсен световен ред“.

Москва отдава голямо значение на развитието на отношенията с африканските си партньори и сътрудничеството е в ход в много области: Русия предоставя подкрепа при решаването на проблеми със сигурността, включително продоволствената сигурност, борбата с опасните заболявания и преодоляването на последиците от природни бедствия.

Путин насърчи участниците в срещата в Кайро да идентифицират нови, обещаващи области по време на работата си. Той отбеляза и значителния неизползван потенциал в търговската, икономическата и инвестиционната сфера.

Според думите на руския лидер, прочетени от Лавров, дискусиите, проведени по време на конференцията, „ще ни позволят да подходим към подготовката за следващата среща на върха Русия-Африка със солиден набор от конкретни предложения и инициативи“.

Превод: ПИ