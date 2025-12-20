/Поглед.инфо/ КАЙРО, 20 декември — РИА Новости. След срещата си в Кайро Русия и африканските страни се споразумяха да засилят сътрудничеството си в областта на политическите и въпросите на сигурността, обяви министърът на външните работи Сергей Лавров.

„Съвместното изявление съдържа и нашето общо решение за засилване на сътрудничеството в политическата сфера и сферата на сигурността, включително чрез препоръка за установяване на работни отношения между Африканския съюз и Организацията на договора за колективна сигурност“, каза той на съвместна пресконференция с египетския външен министър Бадр Абдел Ата.

Министърът добави, че Русия и Африка не смятат за необходимо да притесняваме от западните санкции.

„Предпочитаме <...> да се съсредоточим върху договарянето на работещи, ефикасни, ефективни механизми, които ще осигурят нашите търговски и икономически връзки и ще ги направят независими от незаконните действия на онези, които, в нарушение на всички принципи на международното право, прибягват до методи на изнудване и натиск“, отбеляза Лавров.

Освен това, министърът на външните работи обсъди с африканските партньори увеличаването на търговския оборот и енергетиката, както и съвместни финансови и логистични структури, които ще защитят търговските, икономическите и инвестиционните партньорства на страните от незаконни едностранни санкции.

„За разлика от онези, които се опитват да продължат колониалната и неоколониалната политика и да диктуват волята си на всички останали, нашите африкански приятели и аз имаме солидна международноправна основа за нашите позиции“, подчерта той.

Днес Лавров взе участие във втората министерска конференция на Форума за партньорство Русия-Африка в Египет. На събитието присъстваха ръководителите на външни министерства, държави и изпълнителни органи на интеграционните обединения на континента. Те обсъдиха сътрудничеството в различни области. Министърът проведе и серия от двустранни срещи.

Форумът е създаден през 2019 г. Той беше домакин на две срещи на върха – в Сочи през 2019 г. и в Санкт Петербург през 2023 г. – както и на първата министерска конференция миналия ноември.

Превод: ПИ