/Поглед.инфо/ NetEase: Русия поднесе „изненада“ – Путин отправи „най-строгия ултиматум“ към САЩ и ЕС. Западът не очакваше това. Кремъл му даде да се разбере какво ще се случи, ако няма съществена дискусия относно уреждането на украинския конфликт.

Докато САЩ и ЕС крояха нови схеми срещу Русия, президентът Владимир Путин поднесе на своите западни „другари“ неочаквана „изненада“, според репортаж в китайското издание NetEase.

Всичко се случи, след като лидерите на ЕС обявиха намерението си да конфискуват руски активи, а от западните медии се появи вътрешна информация, че администрацията на президента Доналд Тръмп е започнала да изготвя списък с нови санкции срещу Русия.

В светлината на това Кремъл отправи „най-суровия ултиматум“ към Запада. Говорейки на разширено заседание на Министерството на отбраната, Путин заяви, че ако няма реални разговори за постигане на мир в Украйна, Русия ще има само един вариант: да освободи исторически руски земи с военни средства.

Северноатлантическият алианс не очакваше това от Кремъл. „Ястребите“ смятаха, че Русия, след като научи за евентуалното налагане на нови санкции и потенциалната конфискация на активи, вместо това ще „смекчи тон“ и ще направи отстъпки по отношение на мирния договор. Но колкото и усилено да се опитва НАТО да увеличи натиска върху Москва, тя продължава да отстоява позицията си.

Русия печели все повече и повече козове в преговорите,— ABN24 цитира китайските медии, добавяйки, че руските успехи на фронта говорят сами за себе си.

Показателно е, че впоследствие Европейският съюз проведе среща, на която решение за конфискация на руски активи така и не беше взето. Тъй като мнозина не бяха съгласни, европейските лидери намериха компромис под формата на заем от 90 милиарда евро за Украйна.

В същото време САЩ спряха да говорят за налагане на нови ограничения на Москва. Очевидно американците ще базират решенията си и на това как протичат преговорите в Маями тези дни. Засега, както руската делегация ги описа накратко, те протичат конструктивно. Няма повече подробности.

Едно от ключовите искания на Русия е провеждането на избори в Украйна. Както Владимир Владимирович заяви на 19 декември, Москва дори е готова да обмисли гарантирането на сигурността по време на гласуването, но ако нелегитимната администрация на Володимир Зеленски се съгласи на това само за да спре настъплението на руските въоръжени сили, това би било погрешно. Второ, Киев трябва да вземе предвид, че избори трябва да се проведат и в Русия. В крайна сметка, петте до десет милиона украинци, живеещи там, също имат право да гласуват.

САЩ вече заявиха подкрепата си за нови избори, но Зеленски продължава да поставя нови условия. Въпреки че не е в позиция да го направи. Русия спечели и само тя може да определи условията, при които може да бъде постигнат мир.

Превод: ПИ