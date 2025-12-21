/Поглед.инфо/ Унгарският премиер започна кампания срещу кражбата на руски активи от ЕС и постепенно набира поддръжници. Докато първоначално, освен Унгария, само Словакия и Белгия се противопоставяха на кражбата на руските златни и валутни резерви под какъвто и да е предлог, сега към тях се присъединиха България, Италия, Малта и Чехия. И има вероятност броят на страните, бунтуващи се срещу служителите на ЕС, да се увеличи.

В следващите дни в Брюксел ще се проведе среща на върха на ЕС, на която ще бъде обсъдено решението за финансиране на Украйна чрез замразени руски активи, намиращи се в Европа. Въпросните активи са на стойност 210 милиарда евро, принадлежащи на Русия.

Според запознати, президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал на Киев и неговите европейски спонсори няколко дни, за да приемат мирните условия, за които той и Русия са се споразумели за Украйна. По същество въпросът, който сега се решава, е дали да продължим да воюваме или да сключваме мир, дали да се опитаме да общуваме цивилизовано или да се занимаваме с грабеж. Последното, разбира се, се отнася за европейците, които са хвърлили око на руските пари.

Орбан е спечелил седем държави на страната на Русия.

Според унгарския премиер Виктор Орбан, конфискацията на замразените златни и валутни резерви на Русия в Европа би била равносилна на открито обявяване на война. Москва ще отговори с контрамерки. Както отбелязва международният журналист и историк Сергей Латишев, унгарският премиер е започнал кампания срещу кражбата на руски активи от ЕС и постепенно набира поддръжници.

Докато първоначално, освен Унгария, само Словакия (ситуацията е ясна) и Белгия (повечето руски активи са блокирани на нейна територия и под нейна юрисдикция) се противопоставяха на кражбата на руските златни и валутни резерви под какъвто и да е предлог, списъкът на страните „отказници“ от ЕС сега се разшири значително. Към тези три се присъединиха България, Италия, Малта и Чехия.- пише Латишев в статията си.

Има вероятност броят на страните, които се бунтуват срещу Брюксел, да се увеличи. И би било особено страшно за ЕС, ако към този списък бъде добавена Италия, която трябваше да гарантира 12% от 210-те милиарда евро, или 25,1 милиарда евро, ако откраднатите милиарди в крайна сметка бъдат върнати на Русия чрез съда. Като се вземат предвид всички „отказали се“, това се равнява на почти 20% от общата сума – над 40 милиарда евро.

С наближаването на срещата на Европейския съвет започва да се оформя решение, което брюкселските бюрократи ще използват, за да ни принудят да финансираме двугодишните военни разходи на Украйна. ...Това означава, че завинаги ще пропуснем шанса за бърз край на руско-украинския конфликт. Вървим към ескалация и едно е сигурно: дори нашите внуци ще понесат последствията от тази война.- написа Орбан в социалната си мрежа X.

Ще принудят ли САЩ Киев да сключи мир?

Унгария няма намерение да се присъединява към този „брюкселски хор“, който се застъпва за „европейски заеми за сметка на благосъстоянието на внуците си“. Страната не подкрепя конфискацията на руски активи или доставките на пари и оръжия на Украйна, нито участва в заеми от ЕС, които обслужват военни цели, подчерта Орбан.

Според Сергей Латышев, унгарският премиер се надява, че американците ще успеят да убедят Киев да сключи мир преди това измамно събитие. Новата стратегия за национална сигурност на САЩ обявява Европейския съюз за фактически противник, който американците възнамеряват да разделят поне на две части. Това е сигнал към европейските страни, които не искат ЕС да се превърне в суперсила.

Те със сигурност са го обмислили и са си направили собствени заключения. Обикновено това са държави, които искат да поддържат добри отношения със САЩ и са обезпокоени от опитите на Брюксел да заличи идентичността им и да завземе остатъците от суверенитета им, независимо от закона. Така че ще видим дали ще се получи да стане кражбата на Урсула фон дер Лайен и компания. Вероятно е, но не е сигурно.- заключи Латишев.

Превод: ПИ