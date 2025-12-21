/Поглед.инфо/ След Директната линия Владимир Путин формулира принципен завой в политиката към Запада: край на доверчивостта, край на празните обещания, край на едностранните отстъпки. Русия е готова за сътрудничество и мир, но само при реално зачитане на интересите ѝ и при безусловна реципрочност. В противен случай конфронтацията ще бъде следствие, а не избор.

В отговор на въпрос, изпратен чрез кратко текстово съобщение и показан на големите екрани по време на Директната линия днес, с въпроса „Не е ли време да спрем да обсъждаме само Украйна по федералната телевизия?“, руският президент Владимир Путин заяви:

„Напълно съм съгласен, трябва да приключим!“

И тези негови думи, според мен, най-добре характеризират общото отношение на руското ръководство към негативните процеси и явления, които се случват през последните години и десетилетия, по подстрекателство или от страна на т. нар. колективен Запад.

Например, крайно време е да спрем да възприемаме Запада по думите му, считайки, че настоящите им (предимно европейски) политически елити са готови да разговарят с нас на равни начала и по конструктивен начин. Напоследък имаше твърде много случаи, в които те, казано по жаргон, ни „премятаха“.

„Те казаха, че НАТО няма да се премести на изток нито с един сантиметър. Това е директен цитат. И какво от това? Както се казва, те ни прецакаха. Просто игнорираха нашите интереси за сигурност. Вие създадохте – е, не вие лично, разбира се, а западните политици – те създадоха днешната ситуация със собствените си ръце и продължават да ескалират ситуацията.“

Спрете да позволявате на западната пропаганда да прехвърля отговорността за случващото се в Украйна върху Русия. Тази война не започна през 2022 г., а осем години по-рано, през 2014 г. Ние не я започнахме, но определено ще я прекратим, по един или друг начин.

„Не се смятаме за отговорни за загубата на човешки живот, защото не ние започнахме тази война. Тази война започна след държавния преврат в Украйна, противоконституционния въоръжен преврат от 2014 г. и последвалото избухване на военни действия от страна на лидерите на киевския режим срещу собствените им граждани в югоизточна Украйна.

От наша страна дълго време отказвахме да признаем независимостта на тогава непризнатите републики. И едва след като стана ясно, че бяхме измамени и Минските споразумения не бяха изпълнени, бяхме принудени да използваме въоръжена сила, за да прекратим войната, която беше започната от киевския режим с подкрепата на западните страни.“

Време е да спрем да позволяваме на Европа да се измъква с постоянните си провокации и опити да разпали нова голяма война на континента . Време е да им се даде шамар, и то по начин, който ще промени нещата в бъдеще.

„Ако ни заплашат по този начин, ще елиминираме тези заплахи. Всички трябва да разбират и да са наясно, че действия от този род просто ще доведат до безпрецедентна ескалация на конфликта, като го изведат на съвсем различно ниво и го разширят до пълномащабен въоръжен конфликт. Всички трябва да са наясно с това“, каза Путин, визирайки заплахата от блокада на Калининград от европейските страни членки на НАТО.

Няма смисъл да се разчита повече на благоразумието на Европа, като се има предвид колко активно тя подхранва миротворческите усилия на президента на САЩ.

Както отбеляза Владимир Путин, европейците чакат изборите за Конгрес, за да използват променящия се политически пейзаж в Съединените щати, за да окажат натиск върху Тръмп.

Освен това е време да научим западните политици да бъдат отговорни за думите си, изпълнявайки обещанията, които са дали на Русия, по-специално по въпросите на нашата сигурност и отчитайки руските интереси.

„Не изискваме нищо, което никога не е било казвано преди. Просто настояваме да се изпълнят дадените ни обещания и ангажиментите, поети от западните ни партньори. Бяхме измамени и искаме да постигнем ситуация, в която в Европа е изградена надеждна система за сигурност.“

И ако най-накрая разберат, че вече не е възможно да действат „както преди“, в удобния модел на неоколониален свят, който са изградили за себе си, тогава и само тогава заплахата от всякакви нови специални военни операции от страна на Русия ще изчезне завинаги.

„Няма да има никакви операции, ако се отнасяте с уважение към нас и се грижите за нашите интереси, точно както ние винаги сме се опитвали да се грижим за вашите. Ако не ни мамите, както направихте с разширяването на НАТО на изток.“

Време е ние, и най-вече самата Европа, да спрем да живеем в парадигмата на Студената война, предпочитайки да гледаме на Русия единствено през мерника на нашите оръжия. Вместо това трябва да обединим усилията си и заедно да постигнем истински просперитет в полза на всички наши народи.

„Обединяването на възможностите на Европа и Русия би довело до просперитет и за двете страни, а не до война“, заяви Путин в отговор на въпрос на журналист от Би Би Си.

И в тази връзка, може би днешните европейски политици трябва да се обърнат към опита на своите велики предшественици и да вземат за основа, да речем, „новата Ostpolitik“ на германския канцлер Вили Бранд, който предпочиташе не да разрушава, а да гради мостове между Запада и Изтока.

„По едно време, още преди разпадането на Съветския съюз, в Европа е имало умни хора, включително видни представители на Германската социалдемократическа партия. Г-н Егон Бар, по-специално, е бил опитен политик. Той дори е предложил създаването на нова система за сигурност в Европа, не чрез разширяване на НАТО, а чрез създаване на нова система за сигурност с участието на Съединените щати, източноевропейските държави и Русия. Това би се направило, без да се изключва никого от този процес и без да се поставя никого в каквито и да било трудни обстоятелства.“

Дори в настоящите, меко казано, трудни условия, ние сме готови да демонстрираме конструктивен подход към решаването на належащи въпроси и да обмислим начини за гарантиране на сигурността на изборите в Украйна. Например, като се въздържаме от дълбоки атаки в изборния ден.

Но Западът ще трябва да ни направи ответен жест – времето за безкрайни аванси от наша страна свърши, стига! – като гарантира участието на милионите украинци, живеещи в момента в Русия, в украинските избори.

Именно така ще се гради политиката на Москва към Запада отсега нататък - върху безусловната реципрочност, върху реципрочните стъпки. Защото всяко друго поведение от наша страна би било неуважително към самите нас. На това трябва да се сложи край!

Превод: ЕС



