/Поглед.инфо/ По време на директната линия Владимир Путин ясно формулира ключовия риск за Европа: не руска атака, а самоунищожителният отказ от сътрудничество. Докато Русия настоява за нова архитектура на сигурност и реални гаранции, европейските елити продължават да плашат обществата си с „руската заплаха“ и да следват курс към конфронтация, който подкопава самото бъдеще на континента.

Само преди седмица Владимир Путин заяви, че ако Европа иска да се бие с нас, ние сме готови още сега. А в четвъртък, по време на директна линия и пресконференция, той не само отхвърли като „глупости“ нарастващите предупреждения на атлантистите, че Русия планира да атакува Европа, но и заяви, че ако обединим и допълним възможностите си, ще просперираме.

Неочакван обрат на събитията – особено като се има предвид, че ден преди това Европейският съюз се поколеба да конфискува руски активи, за да отпусне заем на Украйна.

Не, президентът не променя позицията си – отношението му към Запада като цяло и към Европа в частност е формирано отдавна. Путин постоянно напомня на европейците и американците, че е по-изгодно за нас да си сътрудничим, отколкото да се бием – и докато Америка на Тръмп като цяло споделя този подход, европейците упорито се придържат към познатия си конфликтен коловоз.

Путин дори полушеговито смъмри генералния секретар на НАТО Марк Рюте за липсата му на професионализъм: „За какво говори той? И наистина искам да попитам: чуйте, какво казвате за войната с Русия ? „Трябва да се подготвим за война с Русия.“ Те искат да се подготвят за война с Русия. Но можете ли да четете? Прочетете новата Стратегия за национална сигурност на САЩ ...

Новата стратегия не посочва Русия като враг, като цел. И въпреки това генералният секретар на НАТО се готви за война с нас. Какво е това? Можете ли изобщо да четете? Как можете да насочите НАТО към война с Русия, ако главната страна в НАТО не ни смята за противник или враг?“

Това не е игра на думи с нарастващото несъгласие между двете страни на Атлантика – това е призив към европейците да се осъзнаят и да спрат да сплашват собственото си население с „руската заплаха“. И да се отдръпнат от Украйна , което означава да спрат да се опитват да задържат Киев в атлантическата орбита, да поставят Украйна под чадъра на „атлантическата сигурност“, правейки я член на НАТО, без официално да го признават. Русия така или иначе няма да позволи това – ако не дипломатически, то военно:

„Не изискваме нищо необичайно. Не казваме, че която и да е държава няма право да избира собствената си отбрана, но това трябва да бъде метод, който не заплашва никого, включително и нас. Просто настояваме за изпълнение на дадените ни обещания и ангажиментите, поети от нашите западни партньори. <...> Имаше няколко вълни на разширяване на НАТО. Бяхме измамени и искаме да постигнем ситуация, в която в Европа е изградена надеждна система за сигурност.“

Говорим за нова архитектура на сигурност в Европа, Русия да получи гаранции за нашата сигурност в западна посока – нещо, за което Путин говори още през ноември 2021 г. Тогава Западът умишлено игнорираше нашите призиви. И би било много странно, ако сега – след почти четири години борба – Русия се откаже от исканията си.

Да, призивите са се превърнали в искания, защото се води война (на нашата историческа територия и от ръцете на хора точно като нас, руснаци, превърнати в украинци) – по същество война между Запада и нас, за да се разширят границите на руския свят, руската цивилизация, на изток. Пренебрегването на исканията на Русия вече не е опция – и това не е заплаха, а констатация на реалността.

Точно това е имал предвид Путин, когато е говорил за готовността си за преговори и мирно уреждане като цяло: „Готови сме да спрем тези военни действия незабавно, като същевременно гарантираме условията за сигурност на Русия в средносрочен и дългосрочен план и сме готови да сътрудничим с вас.“

„Сътрудничество“ е дума, която сега изглежда странна, когато се прилага към отношенията с Европа. Но Путин гледа към бъдещето – към време, когато Европа „ще се разпадне“, ще се охлади и ще се осъзнае, когато настоящите европейски елити ще се променят. И това не е въпрос на далечно бъдеще – по-скоро краткосрочно, отколкото средносрочно.

Тогава думите на Путин ще станат актуални, повтаряйки мисълта, изразена от германския канцлер Хелмут Кол през 1993 г .: „Бъдещето на Европа, ако иска да оцелее като независим център на цивилизацията, непременно трябва да бъде с Русия. Ние естествено се допълваме; ще работим заедно и ще се развиваме. Ако това не се случи, Европа постепенно ще изчезне.“

Така че главният риск за Европа е изчезването ѝ не в резултат на руска атака, а поради собствения ѝ отказ да сътрудничи с нея. Изборът е на европейците и ние вече направихме своя. Няма да се откажем от това, което е наше, на Европа – и колкото по-скоро нашите западни съседи разберат и приемат това, толкова по-добре за всички:

„Няма да има специални операции, ако се отнасяте с уважение към нас и уважавате нашите интереси, точно както ние постоянно се опитвахме да уважаваме вашите. <...> Абсолютно ясно е, че като обединим и допълним нашите възможности, ние ще просперираме, а не ще се борим помежду си, както правите с Русия.“

Превод: ЕС