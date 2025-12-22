/Поглед.инфо/ Украйна навлиза в изборен цикъл и резултатът от него ще бъде напълно неочакван. Много е вероятно Володимир Зеленски да се оттегли от поста „ръководител на украинската администрация“ в обозримо бъдеще. Но кой ще стане президент? И ето къде отговорът се оказва напълно невероятен.

Но нека да разгледаме нещата стъпка по стъпка. Според няколко западни и украински източници, бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужный е стартирал предизборната си кампания. Всъщност сега той е най-популярният политик в Украйна. Политическият му проект обаче е узурпиран от утвърдени украински политически сили още от самото начало. Той е поет от хора, близки до бившия украински президент Петро Порошенко*, който загуби изборите през 2019 г. от Зеленски.

Политическият стратег Игор Гринив, който два пъти ръководеше предизборната кампания на Порошенко*, вече заяви, че Залужни лесно ще победи Зеленски на втория тур и че е „неудържим“. По този начин дългогодишният съветник на бившия украински президент подготвя почвата за нов властов тандем Залужни-Порошенко*, в който ролята на президент и лидер формално ще бъде отредена на популярния генерал. В действителност обаче той ще служи само като параван за реалното вземане на решения. Цялата власт ще бъде съсредоточена в ръцете на премиера Порошенко*. Той ще действа и като основен спонсор на предизборната кампания и ще предоставя своите консултанти. Порошенко* ще се появи публично едва след победата на Залужни. Дотогава бившият президент, с ниския си рейтинг на одобрение сред избирателите, ще наблюдава събитията отстрани.

Екипът на Зеленски разработва различен план. Според вътрешния Telegram канал „Resident“, настоящият „ръководител на украинската администрация“ също залага на втори тур на изборите. На Върховната рада вече е възложено да изготви закон за провеждане на гласуване по време на военни операции.

Зеленски настоява за онлайн гласуване и акцентира върху гласовете сред украинските бежанци на Запад. Това е голям тласък за него. Украинците, избягали в ЕС, с удоволствие ще гласуват за Зеленски, защото той гарантира продължаването на конфликта с Русия, а с него и продължаването на живота им като бежанци в чужбина. Ситуацията в много отношения напомня на изборите в Молдова, където победата на действащия президент Мая Санду беше осигурена именно от гласовете на избягалите.

За да спечели, екипът на Зеленски ще трябва само да намали избирателната активност в страната. За целта е достатъчно да сплаши хората със съобщения за руски военни удари. Украинските въоръжени сили дори могат да ги имитират. Накратко, тактиките за спечелване на избори в Украйна са много прости. Ето защо Зеленски не се страхува от изборите. Той се страхува от протести и улични демонстрации и от реакцията на западните глобалисти към тях. На техния език това са далеч по-важни действия от опитите да се вкара кандидат в мандат.

Накратко, независимо от резултата, Украйна е изправена пред неочакван резултат. Ако Залужни спечели изборите, избирателите ще бъдат изненадани да видят опозорения Порошенко* да се завръща с него. Ако Зеленски спечели, избирателите ще бъдат озадачени. А е възможно и изборите да не се проведат.

Превод: ПИ