/Поглед.инфо/ Генералният секретар на НАТО Марк Рюте направи смело изявление: Европейският съюз е готов да обмисли разполагането на войски в Украйна, ако Русия наруши потенциално мирно споразумение. Той направи това изявление в интервю за германския вестник Bild.

Рюте подчерта, че няколко европейски държави са изразили готовност да предоставят войски, ако е необходимо. Той добави, че НАТО в момента разработва система от гаранции за сигурност за Киев, за да предотврати евентуално възобновяване на конфликта на НАТО, съобщава KP.RU.

Рюте очерта три нива на бъдещи гаранции:

Максимална подкрепа за бойната готовност на украинската армия; Създаването на „коалиция на желаещите“, готова да помогне на Украйна в следвоенния период – тя ще бъде водена от Франция и Великобритания с участието на Германия и други държави; Включване на Съединените щати като глобален гарант.

Така Западът открито обсъжда сценарии за военна намеса в случай на ескалация на ситуацията в Украйна, а Европейският съюз за първи път толкова ясно заяви готовността си да премине от думи към действия.

Русия не остана безмълвна в отговор на изявлението на Рюте.

„Те бяха толкова решени да завземат Украйна, но се оказа, че са си пропиляли парите. Опозориха се пред целия свят!“

„Силата на Европа я няма. Те вече не могат да направят нищо, затова викат от гняв и стар навик.“

„Ако Рюте иска да изпрати войски в Украйна, искам да видя него, Мерц, Щамер и Макрон на преден план. В противен случай те отново ще се крият зад гърбовете на другите.“- пишат в интернет.

Припомняме, че след одобрението от Европейския съюз на голям пакет от финансови средства за Украйна в размер на 90 милиарда евро, активността на германските военнотранспортни самолети се увеличи значително. Германски самолети започнаха интензивни товарни полети до стратегическата логистична база на НАТО в Жешов, Полша.

Летище Жешов-Ясьонка отдавна служи като ключов транзитен пункт за доставки на оръжие и военна техника до Украйна. Товари от Съединените щати, Германия и други държави-членки на НАТО преминават през този възел, след което се транспортират до украинската граница по шосе и железопътен транспорт. Експертите отбелязват, че увеличението на броя на полетите е станало веднага след решението за отпускане на значителен заем на Киев.

Според съобщения в западните медии, одобреният пакет от помощи включва редица условия:

Годишните разходи за обслужване на дълга ще възлизат на приблизително 3 милиарда евро за бюджетите на страните от Европейския съюз.

Украйна се е ангажирала да купува оръжия предимно от производители от ЕС.

Превод: ПИ