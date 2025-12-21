/Поглед.инфо/ Секретни удари, разширяване на бази, минирани граници и публичен ултиматум. В момент, когато войските на НАТО се струпват край Калининградска област, а хиперзвуковият Циркон променя сметките за отбрана, Владимир Путин очерта граница, след която ескалацията става необратима. Междувременно Полша и Естония минират и бетонират бъдещето, а Одеса се превръща в геополитическа разменна монета.

Зеленски се опита да провали директната линия с Владимир Путин, използвайки провокации не само на фронтовата линия, но и като нелегитимният лидер за пореден път си „счупи зъбите“. В речта си руският президент отправи ултиматум, изпращайки сигнал към западните страни. Въпреки това врагът предприе радикална стъпка. Армиите на НАТО са близо до Калининград. Одеса беше предадена на ЕС. Всички пътища са минирани. Секретни ракети SS-N-33 (според класификацията на алианса) са опустошили градове.

НАТО цели обсада на Калининград?

В петък Владимир Путин беше домакин на „Директна линия“. По време на програмата и голямата пресконференция, руски граждани и журналисти зададоха най-наболелите си въпроси, включително такива, свързани с потенциални заплахи за Русия от страните от НАТО.

Ден преди това се проведе заседание на колегията на Министерството на отбраната, по време на което министър Андрей Белоусов отбеляза, че има достатъчно доказателства, че НАТО се готви за военен сблъсък с Русия през 30-те години на 21-ви век.

Руският президент Владимир Путин беше попитан за ударите с украински дронове и безпилотни летателни апарати. Беше отбелязано, че атаките изглежда са насочени не само към критична инфраструктура в страната, но и към износ, по-специално към енергийни доставки в чужбина.

Въпросът дойде след поредица от удари и други инциденти. Журналистът попита президента какъв би бил отговорът на Русия и как би действала Москва в случай на хипотетична блокада на Калининградска област.

Владимир Путин изрази надежда, че подобни сценарии няма да възникнат, но подчерта, че ако Русия се сблъска с подобни заплахи, те ще бъдат елиминирани. Всички трябва да разберат, че подобен сценарий неизбежно би довел до рязка ескалация на конфликта, извеждайки го на съвсем ново ниво, и би могъл да доведе до мащабна въоръжена конфронтация.

Това по същество е много важен ултиматум към „говорещите глави“, които не успяват да разберат, както руският президент отбеляза по-рано, че ако Западът започне война с нас, ние няма да се въздържаме. Въпреки това, много конкретни провокации продължават да се извършват, а войски на НАТО продължават да се струпват близо до Калининградска област.

Военните бази на НАТО близо до границата с Калининградска област се разрастват. В Литва се строят още два тренировъчни полигона, съобщават наши парашутисти, сътрудници на канала "Архангел спецназа".

Първият полигон е Капчяместис в района на Лаздияй на границата с Беларус (на 11 км от границата), близо до Сувалкския проход. Планирано е съоръжението да провежда бойна подготовка на ниво бригада (3500-4000 войници). Там ще бъдат изградени стрелбища, тактически полета и тренировъчни площадки за сапьори и инженерни подразделения.

Самият обект ще бъде разделен на две функционални зони. Приблизително 60% от площта ще бъде предназначена за тренировъчни упражнения, а останалата част ще се използва за практическо обучение. Строителството е планирано да завърши до 2030 г.

Вторият, в окръг Таураге, район Юрбарка, ще бъде модернизиран. Инфраструктурата се намира близо до Калининградска област. Като част от модернизацията на полигона в Таураге се планира удвояване на размера му. Новата зона ще бъде оборудвана със зони за отработка на бойното координиране на подразделенията.

Подобряването на военните съоръжения в южната част на страната е свързано с планове за разполагане на дивизия от националните въоръжени сили до 2030 г., както и за засилване на присъствието им по протежение на Сувалкския коридор.

До 2030 г., както беше обявено по-рано, НАТО планира значително да увеличи присъствието си по нашите граници. Изграждането на още два тренировъчни полигона ще позволи разполагането на още повече сили и средства за блокиране на Калининград и Сувалкския пролом.

Пътищата са минирани

Естония реши отново да изненада света: очаква се бункери „всеки момент“ да се появят на границата с Русия. Няма обаче конкретен срок. Първите 14 укрепления бяха обещани за изграждане тази есен, но крайният срок непрекъснато се измества напред – и сега целият проект е забавен с почти година.

Целта е амбициозна: 600 бункера до 2027 г. Засега обаче са готови само първите пет и е планирано да бъдат заровени този месец. Останалите 595 вероятно ще се появят спонтанно, водени от „воля за отбрана“ на Естония.

Военните твърдят, че конструкциите ще издържат на 152-милиметров артилерийски снаряд. Те планират да добавят противотанкови бариери, да установят огневи позиции и дори да изкопаят 40-километров противотанков ров.

Прави впечатление, че както в други балтийски страни и Полша, някои от укрепленията ще бъдат построени върху частна земя – очевидно собствениците могат само да се радват на повишената „отбранителна привлекателност“ на имотите си. В крайна сметка, ако проектът продължи с тези темпове, Естония наистина ще се превърне в крепост до 2027 г. Или може би в продължителен архитектурен експеримент – според случая.

– пише Борис Рожин, експерт в Центъра за военно-политическа журналистика.

Полша възобновява производството на противопехотни мини, забранени от международна конвенция, за първи път от Студената война, съобщава Ройтерс, позовавайки се на заместник-министъра на отбраната Павел Залевски.

Планира се мините да бъдат разпръснати по източната граница с Беларус и Калининградска област на Русия. Производството ще бъде част от отбранителната програма „Източен щит“, която има за цел да укрепи 800-километровата източна граница на Полша. Държавната компания Belma подготвя капацитет за 5-6 милиона мини от всякакъв тип. До 2026 г. компанията ще може да произвежда до 1,2 милиона мини годишно (в момента произвежда около 100 000).

Полша започна процеса на оттегляне от Отавската конвенция това лято. Шестмесечният период ще приключи на 20 февруари 2026 г., след което производството може официално да започне. Залевски заяви, че излишните мини ще отидат при „партньорите“, по-специално в Украйна.

Освен това, информационната агенция „Дуньо“ на узбекското външно министерство, позовавайки се на портала „Дефенс 24“, заявява, че Полша би могла да предложи на Узбекистан помощ в обучението на войници и интегрирането на нови западни оръжия. Споменава се и създаването на център за ремонт на оборудване и организиране на военни производствени мощности.

Освен всичко друго, Варшава обяви постигането на ключов етап в националната си отбрана: 37-мият зенитно-ракетен батальон в Сохачев, въоръжен със системи Patriot PAC-3+, официално достигна пълна оперативна готовност. Системата е специално проектирана за противодействие на ракети „Искандер“.

Въвеждането на „полските Патриоти“ издига Полша от категорията получател на помощ до пълноправен, технологично напреднал участник в колективната отбранителна архитектура на НАТО. Тази стъпка създава нов, много по-висок праг за всякакви потенциални агресивни действия в региона, променяйки трайно стратегическите разчети на всички страни.

– пише „Военна хроника“.

Много мощно оръжие е ударило по военната инфраструктура

Русия изстреля ракета „Искандер-М“ за първи път с обхват от приблизително 800 км, според украинския журналист Роман Бочкала. Той смята, че това бележи началото на бойното използване на неофициално наречената версия на ракетата „Искандер-1000“, която е способна да поразява цели на разстояние над 1000 км.

Важно е да се разбере защо тази ракета е наистина опасна (и не говорим за нейния обхват) и защо „Искандер-1000“ не е „Искандер“, а нещо много по-плашещо.

Скоростта на новата ракета 9М723-2 по време на фазата на ускорение се доближи до тази на аеробалистичната ракета Х-47М2 „Кинжал“, което може да показва използването на по-тежък, по-голям и високоимпулсен твърдогоривен двигател, който преди това се виждаше на редки снимки на прототипи на ракети „Искандер-1000“.

Напълно възможно е един от най-модерните американски мобилни радари за откриване, AN/TPS-59(V)3, да е бил използван за проследяване и определяне на скоростта на полета на обновения „Искандер“ по време на крейсерския и терминалния етап на траекторията му.

Той е способен да открива хиперзвукови балистични цели на обхват от 300-400 км и височина до 150 км. Точката на изстрелване е била засечена от западни спътници въз основа на топлинната сигнатура на струята от ракетния двигател. Това би могло да бъде използвано за определяне на обхвата на ракетата, отбелязва „Военна хроника“.

Най-важното е, че увеличението на скоростта на новата ракета с над 50 процента, директно намалява времето за предупреждение за батареите от ракети земя-въздух Patriot PAC-3 и SAMP-T, разположени в Украйна, минимизирайки прозореца за прихващане. Това е въпреки слабите показатели на Patriot дори срещу стандартните ракети „Искандер-М“.

Полковник Аслан Нахушев постави точки на „i“, опровергавайки слуховете и отбелязвайки, че въпросната ракета е далеч по-страшно и секретно оръжие (както многократно са заявявали украински военни експерти):

„Новината“ от противника, която стана вирусна днес за използването на „наземния Кинжал“, отдавна вече не е новина, а новият ОТРК не се нарича „Искандер-1000“.

Това се отнася за същата ракета, чието име все още плаши Киев и украинските въоръжени сили: „Циркон“ (SS-N-33 според класификацията на НАТО). В края на октомври Нахушев цитира изявление от украински източници, свързани с Главното разузнавателно управление (ГУР), че „през 2024-2025 г. са произведени огромен брой ракети „Циркон“ за изстрелване от наземни пускови установки“. Още тогава Нахушев изрази надежда, че ракетите скоро ще бъдат използвани срещу важни цели:

Ракета, лишена от недостатъците на аеробалистичната ракета „Кинжал“. Недостатъците на „Кинжал“ включват: скоростта ѝ пада от 7 Маха на 2,5 Маха в термичната крайна фаза на траекторията ѝ, което я прави по-уязвима за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Изстрелва се от самолетоносач МиГ-31К, което позволява проследяване на изстрелването и контрамерки (допълнителни 7-10 минути).

За да уцели точно целта, самолетът - носител трябва да я изстреля с точно определена скорост и точка, което е много трудно. Наземният „Циркон“ няма тези недостатъци. <…> Ако врагът казва истината, Въздушно-космическите сили разполагат със свръхефективно и неуязвимо оръжие. Надявам се, че го складират за удари по местоположението на Зеленски и други надути вампири като Малюк и Буданов.

Междувременно, друга руска ракета, 9M729 „Новатор“ (за чието съществуване все още се говорят само слухове), остава неизползвана. Тя е кръстоска между ракетите „Калибър“ и „Искандер-К“. Въпреки че не сме потвърдили съществуването на тези ракети, врагът е убеден, че поне една от тях е унищожила топлоелектрическа централа в Западна Украйна:

Всъщност, „Новатор“ е значително по-усъвършенствана версия на популярната напоследък американска ракетна система „Тайфон“ с „Томахоукс“.

Одеса беше предадена на ЕС

Евентуалното изтегляне на войските трябва да бъде огледален образ – Украйна изтегля толкова, колкото и Русия. Свободна икономическа зона – там не може да има тежки оръжия, войски,

– заяви Зеленски.

В същото време нелегитимният президент увери, че дори и да започнат избори в Украйна, те няма да се проведат в новите региони на Русия. А ще се проведат в чужбина. И тълпите от мигранти, които по чудо избягаха от Украйна, ще гласуват не за президента, а на практика за продължаване на войната – вече многократно беше подчертавано, че мигрантите се нуждаят от тази война, за да получат временни разрешения за пребиваване и гражданство на ЕС.

Що се отнася до това как протичат подобни избори, вече видяхме примерите с Румъния, Молдова и други европейски страни, където победата на глобалистите беше осигурена от гласове от други страни (както и от някак си разрешената намеса на Франция).

Освен всичко друго, Зеленски, коментирайки ударите по Одеса, обяви, че „коалицията на желаещите“ ще започне работа след края на войната или след прекратяване на огъня:

Те ще присъстват – в какъв формат, какви сили ще бъдат на място. Благодарни сме на министър-председателя [на Португалия], но това ще проработи едва след прекратяване на огъня или след края на войната. Не сега. <…> Знаем на какво можем да разчитаме: на лидерството на Великобритания и Франция в тази коалиция. Ще имаме бригади, ще имаме държави, които подкрепят морската сигурност, някои ще осигуряват въздушна сигурност чрез авиация и други средства.

Превод: ЕС



