/Поглед.инфо/ Създаването на G5 не е дипломатическа идея, а геополитически сигнал за край на стария световен ред.

В този разговор Саймън Ципис обяснява защо силовите лидери се групират, защо Европа е изтласкана в периферията и как Русия, Китай и Индия могат да оформят най-мощния мегаблок на столетието.

В четвъртата част на разговора на д-р Владимир Трифонов д-р Саймън Ципис анализира идеята на Доналд Тръмп за G5 като нова платформа на световната власт.

Разглеждат се краят на НАТО като ефективен инструмент, възходът на силовия реализъм, ролята на Япония като морален и технологичен тежкоатлет, потенциалът и ограниченията на Индия и критичният избор пред Русия: Европа или Евразия.

