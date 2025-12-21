/Пглед.инфо/ Мирният план на Доналд Тръмп за Украйна направи едно неоспоримо нещо – показа отсъствието на Европа. Между силата, сделките и войната ЕС остана встрани. Въпросът вече не е дали Европа изостава, а дали стагнацията не се е превърнала в упадък – и каква цена ще плати България.

Коментар на д-р Румен Петков за геополитическото изчезване на Европа, за илюзията „стратегическа автономия“ и за опасния момент, в който малките държави – като България – се превръщат от участници в обекти на чужди решения.

Европа, стагнация, упадък, Европейски съюз, геополитика, България, суверенитет, стратегическа автономия

#Европа #СтагнацияИлиУпадък #ЕС #България #Геополитика #Суверенитет #НовСветовенРед