/Поглед.инфо/ В последните дни се случиха интересни неща, които няма да чуете по Сорос ТВ-Нова и БТВ.

1. Белгийският премиер Барт де Вевер и фронтменът на европейските патриоти Виктор Орбан спасиха Европа от война, като не допуснаха конфискация на замразените руски активи.

Трима германци - Фридрих Мерц, Манфред Вебер и Урсулата бяха в основата на лудостта да конфискуват собственост на страна нечленка на ЕС, която е във война, и да подарят тази собственост на друга нечленка на ЕС държава, която е е в същата война.

Взимаме руските активи от спечелилата войната Русия и ги даваме на загубилата войната Украйна.... Ами класически пример за обявяване на война на Русия ,която при това е ядрена държава.

2. Оказа се, че подобна конфискация не е имало дори по време на Втората световна война. Оказа се също, че активите на европейските фирми в Москва са по-големи от руските в Брюксел.

3. Защо беше тази лудост? За да се спаси Зеленски и да се попречи на Тръмп да постигне бърз мир в Украйна, тъй като Щатите включиха въпроса за руските замразени активи като част от мирния договор.

Падне ли Зеленски и излезе истината за жертвите и корупцията по време на войната, ще паднат като круши доста европейски правителства.

4. С последно усилие Урсулата прокара дарение от 90 милиарда на Зеленски.

Жалка гледка бе как се дариха тези милиарди на страна нечленка на ЕС, а в същото време на площада в Брюксел бе употребена груба сила и водни оръдия срещу европейските фермери, които ни изхранват, и бяха дошли с 8 000 трактора на законен протест.

5. Според Die Welt това е било "черен" четвъртък за канцлера Мерц, който се е провалил с гръм и трясък.

6. Financial Times пише, че Мерц е далеч от класата и авторитета на Меркел, а Орбан е измъкнал брилянтно Унгария от заема за Украйна. С тези пари Виктор покрива и 13 и 14 пенсия, които са обемът на пенсионерите. И за фермерите ще има някой и друг форинт.

7. Още на 8 декември написах в ПИК, че ще има Челен сблъсък между Тръмп и неолибералните лидери в Европа, които продължават да изпълняват политиката на старата американска администрация на Байдън и Александър Сорос.

Тръмп се разминава с Брюксел по всичко: имиграцията,третия пол, който задраска с един удар на писалката, цензурата, репресиите срещу политическия противник и особено много за войната в Украйна.

По отношение на войната американският президент се разминава с ЕС, както за причините, които я предизвикаха, така и за личността на Зеленски и изхода й.

Тръмп обвинява за войната Байдън и лудостта му да вкара Украйна в НАТО. Обвинява и Обама за Майдана и загубата на Крим. Признава също,че Западът е поел ангажимент да не взима Украйна в НАТО още преди Путин. Според него Зеленски не е ангел и трябва да отива на избори.

Тръмп в "Политико" нарече западноевропейските лидери "глупаци" и се зарече, че ще работи с Европа само с партии и личности, споделящи идеите на тръмпизма. И поканата Роберт Фицо да посети Белия дом е показателна.

Скоро ще има покана и за австрийския канцлер на име Херберт Кикл, който води убедително във всички населени места извън Виена и ще спечели главоломно неизбежните предсрочни избори в Австрия.

Тръмпизмът ще намери яко място в Централна Европа, като се има предвид и предстоящата победа през март на Янша в Словения.

8. В България отиваме на избори до дупка, които предрекох и познах в ПИК още през 2020 г.

Какво ще стане ако всички от Домовата книга за служебни премиери откажат на Радев!? Могат с право да откажат, защото не може в правова държава някой насила да става премиер, след като си признава публично, че не може да прави и няма компетентност да прави външната и вътрешна политика на България.

Такива случаи вече имаше.Тезата, че лицата в менюто на правната нула Христо Иванов имат конституционно задължение да ни управляват, въпреки че ще заявяват, че нямат тези способности, е неудържима дори в житейски план.

Вярно е, че ако никой не желае да приеме теглото да ни управлява служебно в тези тежки времена, ще си кара Желязков... Но няма пък да има избори. Абсурд е предсрочните избори да се провеждат не от служебно, а от падналото поради оставка правителство.

Млади студенти по студията искат с основание правова държава. Но няма шанс това да стане след предстоящите избори.

С просто око се вижда, че не се задава мнозинство, което да промени бакиите в Конституцията на Христо Иванов, довели до пълен разгром на Българската правна система.

9. България през 2025 е като България през 1989. Тогава последни разбрахме,че комунизма си отива. Сега въобще не разбираме,че глобализмът и неолиберализмът си отиват.

България е единствената страна в Европа, в която няма тръмпистка дясна партия и личност.

Тези, които яхнаха протеста, мислят, че Тръмп скоро си отива, а той няма и година от мандата. И викат,че Путин ще загуби войната, бъркайки желаното с реалното.

Това са същите, които откриха Авиолиния София-Скопие и с нея подмениха общата ни история с Македония.

Победа на ППДБ ще значи, че България потъва в блатото на Сорос и става последния му бастион и надежда за война с Русия.

Ако Мирчев и Кокорчо ще спасяват България, Господ да ни е на помощ. Ще повторим предсрочните избори и наесен.