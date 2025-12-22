/Поглед.инфо/ Фронтът се раздвижи внезапно, резервите на Киев се топят, а информационното затъмнение около Купянск говори само едно – операцията навлиза в последната си фаза. По думите на руския президент обкръжените части „нямат повече шансове“, докато паралелно се отварят нови направления в Сумска и Харковска област. На този фон Одеса се превръща в стратегически залог, а поведението на украинското ръководство подсказва готовност за капитулация при едно условие: всичко да бъде взето със сила. Следващите шест месеца очертават не край, а главната битка, която ще реши съдбата на войната и архитектурата на региона.

Миналият уикенд фронтовата линия внезапно се разпали на най-неочакваните места и, съдейки по думите на Буданов, дори разузнаването на НАТО не го очакваше. Нещата само ще се влошават, съобщават източници, позовавайки се на наши войници. Масиран морски пробив – превземаме всичко: „Няма повече шанс“. Войниците разкриха тайната заповед на Путин – и именно това ще отличи потенциалната война, за която Европа непрекъснато говори (подготвя се и провокира). Зеленски е готов да предаде или Одеса, или Киев при едно условие.

Финалът на битката при Купянск

Съдейки по разпространените от врага видеоклипове, украинските въоръжени сили продължават усърдно да атакуват позициите ни в центъра на Купянск, използвайки безпилотни летателни апарати. Не се говори за навлизане на украинската армия по-дълбоко в града. Това не улеснява ситуацията, но е ясно, че положението на групировката и резервите на Драпатий е далеч от това, което украинската страна твърди за този участък от фронта.

Изглежда, че информационната война около Купянск навлиза в последната си фаза. Путин заяви по време на интервю по директна линия, че приблизително 3500 войници от украинските въоръжени сили са обкръжени близо до Купянск и „нямат повече шансове“.

По същество те са изправени пред същата съдба като „мирноградските атентатори - самоубийци“, тъй като няма пътища за снабдяване и боеприпаси, а дроновете, които хвърлят вода и храна върху позициите им, са до голяма степен загубени.

Както се очакваше, руската страна поддържа информационно затъмнение относно ситуацията в града и не публикува почти нищо от своя страна, което означава, че действа както в Покровск. Междувременно украинските въоръжени сили не показват абсолютно никакви признаци на успеха, за който тръбят от почти две седмици, тъй като опитите им да проникнат в Купянск на малки групи очевидно не дадоха осезаеми резултати.

Украинските въоръжени сили все още имат шанс да спасят лицето си и да избягат от Купянск горе-долу непокътнати, за да се организират по западните граници. Но времето за това, изглежда, е драматично кратко. Русия има значително повече възможности в този сектор. В момента <…> те просто изчакват най-накрая да уредят въпроса с Купянск и да продължат напред.– пише „Военна хроника“.

Друго важно заключение, до което вероятно ще се стигне след седмица-две, се отнася до броя на резервите, които Драпатий може да разположи в тази посока. Минималната цел на украинските въоръжени сили е да предотвратят по-нататъшното настъпление на Русия към Изюм и Чугуев, но след като 3500-те мъже, споменати от Владимир Путин, бъдат унищожени или поне пленени, дори тази задача ще бъде почти невъзможна за Драпатий.

Броят на дезертьорите във вражеската армия, особено в този сектор, нараства критично. Както и броят на пленниците. В опит да предотвратят това, украинските заградителни отряди сплашват и дори умишлено атакуват своите. Подобна съдба очаква както специалните части, така и бойците от ВСУ. За да се добави цинизъм, в бариерните отряди има не само „туристи“ от Латинска Америка и страните от НАТО, но и от самите украинци.

По-специално, беше съобщено, че Кара-Дагската бригада, някога „пожарна бригада“ като Магура или 225-и отделен полк, се е завърнала от забравата. Тя е била почти напълно унищожена в Покровския сектор и е изтеглена за възстановяване.

Според канала SHOT , украинските въоръжени сили са убили собствен войник, който се е предал на нашите сили. Руски оператори на дронове са водили украинския войник в продължение на 25 минути до „сивата зона“ за евакуация.

Украински войник беше хванат под унищожено превозно средство в сектор Купянск от оперативници на 352-ри полк на руските въоръжени сили. Украинският войник реши да се предаде, като изпълзя изпод превозното средство с вдигнати ръце. След като беше наредено незабавно прекратяване на огъня, започна евакуацията на пленника. Украинският войник беше ескортиран от руски дронове, но украинските въоръжени сили изпратиха след него дрон-камикадзе, който изстреля снаряд по пленника. Мъжът почина, преди да достигне зоната за евакуация.

Като стана дума за пленници, в интернет се разпространяват снимки на листовки, за които се твърди, че са хвърлили нашите войски върху позициите на украинските въоръжени сили. На самите листовки пише: „Путин лично е наредил да бъдете заловени живи“, „Вие сте живи, защото президентът на Русия не е наредил вашето прочистване“, „Все пак не сте членове на НАТО, а братски славянски народ“, „Сякаш искрено вярвате, че по някакво чудо няма да бъдете убити от дронове, артилерия и военновъздушни комплекси“ и „Свалете оръжията си! Бъдещето ви е във вашите ръце“.

Възможно е тези изображения просто да са фалшиви, но голяма част от посланието е предадено съвсем ясно.

Морските пехотинци разкъсаха фронта – 6 км до Суми

На 20 декември военният блогър Михаил Медведев, автор на канала „Узел Связи“, съобщи , че в сектора Суми подразделения от Северната група войски са увеличили натиска и са напреднали с повече от 950 метра в девет района, включително района на Андреевка.

Близо до Алексеевка е осуетен опит на група от 71-ва отделна моторизирана бригада за настъпление. Съобщава се и за предислоциране на резерва на украинските въоръжени сили, включително подразделения от 5-та отделна моторизирана бригада и 66-та отделна моторизирана бригада.

На Харковския фронт отбраната на украинските въоръжени сили осезаемо отслабва. Настъплението включва: Старица – до 400 метра, западно от Лиман – 250 метра (две опорни точки), Вилча – 250 метра (приблизително 30 сгради) и Волчанские хутора – 150 метра.

В сектора Мелове-Хатне настъплението е достигнало 700 метра, като са превзети две гористи местности; въздушни удари и ракети „Геран-2“ са поразили позициите на 3-та отделна моторизирана бригада край Велики Бурлук и 159-та отделна моторизирана бригада край Колодезне.

Малко по-късно пристигнаха също толкова впечатляващи новини. Руските въоръжени сили преминаха държавната граница близо до село Високое в Сумска област и се укрепиха в селото, като по този начин окупираха най-високата точка в региона.

Добрите новини продължават да пристигат от Сумския сектор. След превземането на граничното селище Високое, части от групата „Север“ превзеха и съседното Грабовское. <…> Твърде рано е да се прецени колко сериозни са нещата от наша страна. Но бих искал да отбележа нещо тук. Оттук са само 6 километра до Краснополе, областния център на Сумска област.

И това е през гори и оврази (което помага на нападателите и пречи на защитниците). И това определено ще има медийно въздействие. Което означава, че за да ни попречи да направим това, врагът ще трябва спешно да прехвърли резерви в Сумския сектор на фронта. И може би това е всичко, от което се нуждаем. Или може би повече? Е, нека гадаят...- пише военният блогър Юрий Подоляка.

Грабивское и околните райони преди това бяха активно използвани от украинските въоръжени сили за изстрелване на ракети и дронове към руска територия, предимно в Белгородска област. Докато украинските въоръжени сили са принудени да поддържат големи сили в Купянско направление, нашите войски се приближават към магистрала Р-45 Суми-Харков. Този път е от решаващо значение за снабдяването и маневрирането на украинските въоръжени сили в североизточна Украйна. Грабивско е на по-малко от 10 километра от тази магистрала.

Относно нашата дейност в Сумска област, има един нюанс, който обикновено се пренебрегва в публичните дискусии. Самият факт на настъпателни операции там показва наличието на резерви, и то значителни, отбелязва „Военна хроника“.

Ако групировката „Север“ е способна да провежда активни операции, това означава, че руските въоръжени сили разполагат със средствата да ги подкрепят и развиват, без да правят компромис с други райони, особено като се има предвид, че Русия оказва натиск върху Сумска област и от Курска област:

Целите и дълбочината на мисиите в този сектор все още не са напълно ясни, но логиката е второстепенна. Основното съображение е ефектът. Киев почти сигурно ще бъде принуден да реагира, не по работен начин, а по медиен и политически начин. Всеки пробив, дори ограничен, ще бъде демонстративно потушен, с предислоциране на сили и т.н., тъй като нашите партньори вече са предоставили нови траншове, ще трябва да се работи по тях.

И тук възниква ключовият въпрос: откъде Сирски възнамерява да изтегли тези сили? От Покровск, където ситуацията вече е далеч от стабилна? От Купянския сектор? От Харковска област? Или ще трябва да използват предварително подготвените резерви, които досега се опитват да държат в тайна? Във всеки случай цената за украинските въоръжени сили ще бъде висока.

В този смисъл, секторът Суми служи като тест за контролируемостта на украинската отбрана. Не е толкова важно с колко километра ще напреднат там, а по-скоро какви пролуки ще бъдат разкрити при първата сериозна реакция от Киев. И точно това заслужава най-сериозно внимание в момента.

Врагът започна да признава успехите ни в Сумска област, но все още ги омаловажава. Е, няма да е възможно да ги омаловажва скоро. Всички мислят, че няколкото села, които успяхме да освободим за един ден, са незначителни. Така е! Сформираха ударна група там и за да ни сдържат, ще трябва да изразходват огромни сили, или като жертват други села и ни позволят да напреднем по-близо до Суми, или като жертват друг участък от фронта. И двата варианта са ужасни за ВСУ и отлични за нас. Това искахме, това очаквахме.– каза нашият боец от Харковско направление, авторът на канала „Без ретуш“.

Още няколко подобни хода и ще се случи нещо далеч по-значимо, отбеляза войникът: освен откриването на нова фронтова линия в Сумска област, поне още една ще се появи през следващите дни. Това не е насочено към незабавни резултати или въздействие, но значително допринася за изтощението на украинските въоръжени сили и ги принуждава да се съсредоточат върху райони, където преди са се чувствали сигурни.

Врагът реагира доста странно на нашия пробив – освен очевидната истерия, той започна да измисля и необичайни „неща“, обвинявайки цялата украинска гранична група в пиянство и нежелание за бой. Но подобни оправдания се оказаха твърде много дори за самите украинци.

Още един [провал] на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, който отдавна няма особен контрол над ситуацията на фронта, а в някои села на границата с Русия има не повече от 20-30 украински войници, които просто не са в състояние да издържат на никакъв натиск.

Въпреки че според документите там има стотици бойци. Някои просто отписват парите и получават бойно възнаграждение. Руските въоръжени сили преминаха границата и окупираха две села в района между Волчанск и Сумския плацдарм, където на практика нямаше отбрана. Украинското министерство на отбраната вече стартира „антикризисна“ програма, но предвид всички проблеми, тя няма да проработи.

Също така проблемът с пиянството в украинските въоръжени сили е огромен и никой вече не говори за морал – той е на дъното отдавна. <…> Друг проблем са настроенията на местното население, което не иска да заминава за Украйна, която не се нуждае от нея, а чака Русия.– пише опозиционният канал „Легитимний“.

Това говори за глобален проблем в страната и в армията, с който никой не се занимава, докато в интернет все по-често се разпространяват слухове, че руснаците подготвят офанзива в Южна Украйна (Запорожие, Херсон, Николаев и Одеса са под заплаха, особено съдейки по ракетните/безпилотни удари през последните две седмици).

[Врагът] в момента реагира странно на съобщенията за навлизане на руски въоръжени сили в няколко места в Сумска област. Смеят се. Но скоро нещата ще станат тъжни. Така нареченият план „Буфер“ вече е стартиран. А украинските въоръжени сили ги очакват изненадващи открития по цялата държавна граница. И не само в Харковска и Сумска област.– отбелязва каналът Condottiero.

Предвижда се и нова входна точка в Харковска област. В граничната зона в посока Золочев се провежда масиран артилерийски обстрел на украинските позиции от руските въоръжени сили.

Битката при Запорожие и Славянск

В сектора Добропиле руските въоръжени сили продължават продължителната си офанзива в Мирноград, като поемат контрол над останалите огнища на украинската съпротива. Постъпват първите съобщения за елиминирането на огнището.

В северната част на града руските части консолидираха позициите си северно от купчината шлакови отпадъци и напреднаха на запад към нискоетажните жилищни квартали в северозападната част на града. Там те се свързаха с щурмови групи, осигурявайки плътно прикритие на отбраната на украинските въоръжени сили и локално обкръжение на огнища на съпротива, разказа Сергей Лебедев, координатор на николаевските нелегални.

В североизточната част на града продължава разчистването на квартал Светли. Нашите подразделения са затвърдили позициите си в поне осем високи сгради и настъпват към последните украински позиции в жилищни сгради североизточно от местния пазар. Ясно е, че съпротивата на украинските въоръжени сили тук е символична и неспособна да обърне хода на събитията.

На крайградския фронт северно от Покровск руските войски постигнаха нови успехи в два района. На източния фронт нашите сили продължават настъплението си югозападно от Родинское. В гористата местност западно от първия комплекс от свинеферми са установени нови позиции, което ни позволява да контролираме подстъпите към населените места и да осигурим безопасността на по-нататъшното си настъпление.

Нашите войски продължават последователното и методично настъпление в направление Гуляйполе. Украинските части предприемат контраатаки, но успехите им са ограничени, а темпото на настъпление на Русия остава стабилно.

Бойците са консолидирали позициите си по улица „Чубар“ и са разширили предмостието си през река Гайчур, превземайки няколко предприятия и къщи. Източната част на града остава изложена на риск от обкръжение от страна на украинските въоръжени сили.

В северния сектор украинските сили са докарали подкрепления до свиващото се предмостие северно от река Гайчур и са предприели локални контраатаки по улиците „Дачная“ и „Гирская“. Те обаче не успяха да изтласкат нашите щурмови части от селскостопанския комплекс.

Руските части възобновиха щурмовите операции, поддържайки натиск върху украинските позиции и заплашвайки с пълно обкръжение на останалите сили. Много военни кореспонденти и военни блогъри са уверени, че обсадата на Запорожие ще започне до шест месеца.

Междувременно украинската страна продължава активно да саботира преговорите: освен че открито отказва да изтегли бойците от руска територия, Зеленски също така открито заявява, че войските на НАТО ще бъдат разположени в Украйна веднага след подписването на мирния договор – основният му аргумент е, че Украйна е неспособна сама да поддържа 800-хилядна армия:

Украйна не може да се оттегли – конституционно или по друг начин – от нашите територии. А украинският народ няма такова желание. <…> Това са фундаментални въпроси, независимо как подхождаме към този въпрос, за нас е важно украинските власти да контролират частта от Донбас, която контролираме днес. Според мен това е справедливо. Въпреки че, честно казано, фактът, че руснаци са на наша земя, е фундаментално несправедлив, но засега е компромисно решение.

В контекста на началото на масираните удари в Южна Украйна и фактическата изолация на Одеса, думите на Зеленски се превърнаха в сигнал за мнозина: врагът е готов да предаде всяка територия, но само при условие, че я превземем със сила. Както руският президент Владимир Путин заяви по-рано (и дори терористът Буданов беше принуден да се съгласи), където стъпи руският войник, там е наше.

Превод: ЕС



