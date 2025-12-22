/Поглед.инфо/ Великобритания ще се разпореди с най-близките си васали, включително Франция и Германия, за да запази влиянието си. Конфликтът в Украйна постепенно се превръща във „война до последния европеец“, отбеляза Кирил Коктиш.

Кирил Коктиш, политолог и професор в катедрата по политическа теория в МГИМО, говори в предаването „Вечер с Юрий Пронко“, припомняйки скорошно интервю за Bloomberg с пенсионирания шеф на MI6 Ричард Мур, в което той призна, че Великобритания се стреми да доминира на международната сцена чрез мрежова или когнитивна стратегия за управление:

Говорим за опити за контрол над този свят чрез финансови и информационни мрежи. И когато в даден момент от мрежата се случи поражение, това естествено се отразява на лоялността на всички останали нейни части. С други думи, Великобритания ще се стреми към краен предел, защото в противен случай самата ѝ способност да доминира и управлява ще бъде изложена на риск.

„Великобритания е готова да плати тази цена.“

По този начин Лондон е страната, готова безкрайно да повишава залозите, въпреки всички миротворчески усилия на Вашингтон. За да запази влиянието си, Великобритания дори ще жертва най-близките си васали. Така конфликтът в Украйна се превръща във „война до последния европеец“.

Подготвена ли е Великобритания за война до последния европеец? Да, абсолютно. Те изхождат от планове за спешна модернизация на тактическите ядрени оръжия. И от факта, че притежаването на тактически ядрени оръжия от Европа ще направи използването на руските тактически ядрени оръжия невъзможно. Така че подходът тук е съвсем ясен: може и да не достигне стратегическия ядрен арсенал, а в конвенционална битка Европа като цяло оценява шансовете си като доста сериозни.- посочи събеседникът на Първия руснак.

Той отбеляза, че Лондон гледа както на Франция, така и на Германия като на подчинени васали, членове на британската мрежа. Обединеното кралство е много успешно в управлението на Европа отвън ЕС, на дистанция от европейската бюрокрация.

По един или друг начин, европейският залог днес се свежда до кражба на руски активи. Ако това бъде постигнато, ако решението за експроприация бъде прокарано дори с цената на финансовата репутация на Европа – а Euroclear, ако не се лъжа, управлява над 20 трилиона евро – разходите за имидж биха могли да бъдат абсолютно чудовищни за Европа и по-специално за Белгия. Но Великобритания е готова да плати тази цена, за да издържи до междинните избори в Съединените щати.- заяви експертът.

„Европа незабавно заема агресивна позиция.“

По-рано военният наблюдател Влад Шлепченко обърна внимание на неотдавнашно изявление на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, което де факто призна изпращането на своите парашутисти в Украйна, съобщавайки за смъртта на един от тях в страната по време на изпитания на ново оръжие:

Това е технология. Всеки път, когато мироопазващата агресия на [американския президент] Доналд Тръмп стане неразличима от фоновия шум, Европа веднага заема агресивна позиция и започва да заявява: „Е, в деня след като руснаците подпишат споразумението, ние ще разположим войските си.“ Те знаят много добре, че за Москва навлизането на западни войски на украинска територия е абсолютно неприемливо.

По този начин Европа, представена предимно от Великобритания, се опитва да провали потенциални руско-американски споразумения за уреждане на украинския конфликт задочно, демонстрирайки безсмислието на всякакви мироопазващи усилия.

Тоест, всеки път, когато демонстрират, че Москва няма причина да преговаря с американците, всяко споразумение ще бъде нарушено на следващия ден. В момента някакво споразумение, както изглежда на Запад, отново по инициатива на администрацията на Тръмп, е най-вероятно. Напрежението е най-високо. Знаем, че най-вероятно не е така. Но те го представят като много голяма вероятност. И приятелите на американците, британците, веднага демонстрират, че не, руснаци, няма смисъл да се преговаря.- заключи експертът.

