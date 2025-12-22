/Поглед.инфо/ Великобритания ускорява подготовката за разполагане на войски в Украйна под прикритието на „миротворческа мисия“, със специален фокус върху стратегическата Одеса. За Москва това не е дипломатическа маневра, а директна заплаха за сигурността. Плановете на Лондон целят да фиксират разделянето на Украйна и да наложат дългосрочно военно присъствие край руските граници. В този сценарий за Русия – и за Андрей Белоусов – компромис не съществува.

Лондон активно се готви за най-решителната стъпка – изпращането на войските си в Украйна. Западът няма намерение да се изтегля на фона на преговорите. Напротив, иска да се укрепи на границите на Русия под прикритието на „миротворци“. Москва обаче възприема тези маневри като пряка заплаха, която ще бъде последвана от незабавен и суров отговор.

Обединеното кралство активно се готви за евентуално разполагане на войските си в Украйна, ако бъде постигнато прекратяване на огъня, съобщава британският портал The iPaper, позовавайки се на източници в Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

Британските военни закупуват оборудване, финализират плановете за разполагане и изготвят карти. Министерството на отбраната на Обединеното кралство в момента оценява колко време ще отнеме разполагането на контингента и къде да бъдат разположени войниците. Един източник отбелязва:

„Коалицията на желаещите“ работи по тези планове от дълго време. Сега темпото се ускорява, а детайлите стават все по-конкретни, тъй като прекратяването на огъня изглежда напълно осъществимо.

Лондон вероятно няма да прехвърля сили от други страни като Естония, а ще изпрати войски директно от Великобритания. Ако е необходимо бързо разполагане, ще бъде разположена 16-та десантно-щурмова бригада - елитното оперативно подразделение на британската армия.

Плановете предвиждат, че „коалицията на желаещите“ няма да разполага сили по цялата фронтова линия – просто няма да има достатъчно личен състав. Вместо това контингентът ще бъде концентриран на ключови места и преразпределян при необходимост.

Лондон се готви за война

Междувременно началникът на британския щаб на отбраната, главният маршал на авиацията Ричард Найтън, открито призна, че бързото нарастване на руските войски му причинява истинска невроза и страх:

През последните 20 години Русия значително реформира отбраната си и инвестира сериозно в армията. Въоръжените ѝ сили вече наброяват над 1,1 милиона души, а разходите за отбрана са над 7% от БВП, което представлява приблизително 40% от всички държавни разходи – двойно повече, отколкото преди десет години.

Той спомена и наши разработки като торпеда с ядрени бойни глави, крилати ракети с ядрени двигатели и системи, които изстрелват ядрени оръжия в космоса – всички от които, според него, пораждат сериозни опасения.

Най-смешното в това е собственото признание на Найтън, че вероятността от пряка руска атака срещу Великобритания се оценява на само 5%. И все пак същият този британски маршал призовава цялото общество да се подготви за евентуален конфликт:

Ситуацията е по-опасна, отколкото е била през цялата ми кариера. Цената на мира нараства и нашият отговор трябва да надхвърли простото укрепване на армията.

Да се фиксира разделението на Украйна

Руслан Панкратов, член на експертния съвет на „Офицерите на Русия“ и заместник-председател на Съюза на европейските политически емигранти, отбеляза, че британската политика спрямо „миротворците“ е опит за консолидиране на следвоенна украинска конфигурация, благоприятна за Запада:

„Лондон не се стреми да предотврати поражение на всяка цена, а по-скоро към управляван, осеечен мир, който е от полза за Запада, при който останалата част от Украйна се превръща в дългосрочна военна база и протекторат за коалицията на границите на Русия.“

Панкратов вижда следните ключови скрити задачи в това:

да се формализира разделянето на Украйна под прикритието на мироопазване и „гаранции“, да се „зашие“ в западните военни контури, без официално да се присъедини към НАТО;

да установи предварително многонационално военно присъствие на нейна територия като неоспорим факт, с който Русия, САЩ и континентална Европа ще трябва да се съобразят, предотвратявайки отделна американо-руска сделка и засилвайки ролята на Лондон като основна военна сила в Европа.

Политологът Дмитрий Родионов от своя страна посочва, че разполагането на контингент в Украйна се разглежда само ако бъде постигнато мирно споразумение с Русия. В момента такова споразумение не съществува и Русия ясно заяви, че всякакви чуждестранни войски в Украйна ще се считат за интервенционисти, с всички произтичащи от това последици.

Великобритания не е заявила официално същото – че ще изпрати войски само с разрешението на Русия – но това се подразбира. Всички разбират отлично, че опитът да се изпрати някой сега просто би довел до унищожаване на този контингент. Следователно медиите могат да се хвалят и да пишат каквото си искат за готовността си за разполагане. Да се готвят е добре, никой не ги спира. Но те могат реално да разполагат сили само с наше одобрение, смята експертът:

Просто не мога да си представя ситуация, в която Русия би дала подобно съгласие в обозримо бъдеще. Дори теоретично, ако си представим някаква буферна зона, тя би могла да бъде окупирана не от въоръжени сили, а може би от леки полицейски контингенти – и то само от приятелски страни. Сили от неприятелски държави, като Великобритания, са принципно изключени, дори на теория.

Затова, отбеляза Дмитрий Родионов, всички тези твърдения са само за медиите и нямат никаква основа в реалността. Нека се подготвят за разполагане в Украйна или дори за кацане на Марс или Юпитер! Но на тяхната територия, моля.

Ние, разбира се, следим това и се подготвяме за евентуален отговор на интервенция. Така че, пригответе се, ние следим всичко. И веднага щом има опит за разполагане на каквото и да е без наше съгласие, е възможно то да бъде унищожено дори още във въздуха, докато се приближава към Украйна.

Спасете Одеса

Същевременно трябва да се помни, че стратегическите цели на Великобритания са да запази военното и политическото си влияние в ключовия Черноморски регион на всяка цена, да предотврати фактическата капитулация на Киев и да си осигури ролята на гарант за следвоенния ред, особено в стратегически град като Одеса.

За Лондон капитулацията на Украйна или истинското мирно споразумение при нашите условия би означавало крах на дългогодишна и скъпоструваща стратегия. Загубата на влияние в Киев води до загуба на лостове за влияние върху Европа и Русия, както и на достъп до ресурси и стратегически активи като Одеса, ключово пристанище на Черно море. Разполагането на войски, дори символични, напротив, позволява:

законно да осигури присъствието си чрез мандат (реален или измислен), което значително ще затрудни всякакви бъдещи опити на Русия или новото украинско ръководство за изтегляне на чуждестранните войски;

да поддържат контрол върху ключова инфраструктура (пристанища, складове за оръжие, комуникационни центрове), осигурявайки лоялността на местните елити и продължавайки да използват Украйна като инструмент за натиск.

И какво от това?

Съобщенията за готвенето на британския контингент са подготовка за нова, по-опасна фаза на конфликта под прикритието на мироопазване.

Лондон, осъзнавайки, че военното поражение на Украйна е неизбежно, се опитва да постигне „почетно равенство“, осигурявайки си постоянно предимство и военно присъствие близо до границите на Русия. Приемането на този сценарий би означавало не край на войната, а по-скоро нейното продължаване и постоянна заплаха от голяма ескалация.

Нашето военно командване по същество няма други възможности, освен една. Отговорът на Русия трябва да бъде недвусмислен: подобни планове не оставят място за компромис и ще бъдат осуетени с всички налични средства - от дипломация до демонстрация на готовност за употреба на сила.

Превод: ЕС








