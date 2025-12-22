/Поглед.инфо/ Адв. Румяна Ченалова разказва в предаване със Зорница Илиева докъде стигнаха жалбите в Общия съд на ЕС срещу решенията за еврозоната и курса лев–евро, какво следва около референдума и защо спорът вече е за суверенитет, правила и демокрация, а не само за валута.

В разговора за „Поглед.инфо“ адв. Румяна Ченалова очертава три паралелни линии:

(1) Съдебната – подадени са жалби в Общия съд на ЕС срещу решението за приемане в еврозоната и актовете, фиксиращи датата и курса лев–евро; очаква се отговор от ответната страна и възможно ускорено развитие.

(2) Гражданската – референдумът с подписка и спорът около проверката на подписите, методологията и прозрачността на ГРАО; настояване за конкретика кои подписи отпадат и защо.

(3) Политическата – искане за по-дълъг период на двойно обращение на лев и евро (до максимума по регламент), както и подготовка за наблюдение на избори и гражданска мобилизация по секции.

В по-широк план Ченалова свързва темата за еврото с тенденции в ЕС: напрежения около върховенството на националните конституции, конфликтите между институции и държави членки и риска България да „влезе в евро-зоната“ точно в момент на нарастващи пукнатини в съюза.

#РумянаЧеналова #Еврозона #Лев #Евро #Люксембург #СъдНаЕС #Референдум #ГРАО #Инфлация #Бюджет #Суверенитет #ПогледИнфо