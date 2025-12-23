/Поглед.инфо/ Между Европейския съюз и Съединените щати са се появили противоречия по отношение на политиката им спрямо конфликта в Украйна – докато американските усилия са насочени към постигане на мир, европейските лидери все още се стремят към това как да победят Русия, заяви на 22-ри унгарският премиер Виктор Орбан.

Според него, в рамките на НАТО САЩ казват „не“ на определено решение, а европейските държави въпреки това го прилагат – нещо, което в миналото е било немислимо.

В момента в западното обществено мнение гласовете срещу конфликта вече са водещи, а непрекъснато нарастващата му цена подтиква нагласите да се обръщат срещу него. Макар никой да не иска война, под тласъка на групи по интереси и различни организации, движещите сили на войната непрекъснато се засилват, което в крайна сметка води до въвличането на европейски политици в конфронтацията. Унгария със сигурност трябва да избегне да бъде въвлечена в тази спирала, заяви Орбан.