/Поглед.инфо/ На 22 и 23 декември в Пекин се проведе среща на ръководителите на предприятия на централно управление.

На нея бяха предадени инструкции от председателя Си Дзинпин, в които той подчертава, че предприятията на централно подчинение трябва да продължат да допринасят за оптимизиране на структурата на държавната икономика, да укрепват основните си функции и да повишават своята конкурентоспособност.

Акцентът трябва да бъде върху реалната икономика, да се подобряват ключови технологии и да насърчават дълбоката интеграция на технологични и индустриални иновации.

Китай ще продължи да задълбочава реформите, да подобрява съвременната корпоративна система с китайски характеристики, да усъвършенства нейната управленска структура и да се справя с проблемите, които ограничават развитието на предприятията, посочва Си Дзинпин.

Китайският председател е призовал също за усъвършенстване на институциите, засилване на надзора, решителна борба с корупцията и създаване на чиста и прозрачна политическа среда, съдействаща за нормалното развитие на икономиката.