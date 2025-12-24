/Поглед.инфо/ Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс публично потвърди онова, което в Киев признават насаме – Донбас е загубен. С едно изказване той нанесе политически удар по Володимир Зеленски, разкри пропастта между реалността на фронта и официалната украинска реторика и даде ясен сигнал, че търпението на Вашингтон се изчерпва. Това не е грешка, а премерен ход в навечерието на решаващи преговори.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс разкри пред света страшният секрет на украинското правителство за реалните перспективи на украинските въоръжени сили в Донбас. По този начин той нанесе сериозни политически щети на Киев и разкри лъжите на Володимир Зеленски. Защо Ванс направи това?

Украинците тайно признават, че вероятно в крайна сметка ще загубят Донецк.

Това е много показателно изявление от вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс и най-показателното е, че самият Ванс го е направил. Той все още изглежда като най-милия и разумен човек в Белия дом (което, разбира се, е нещо, което категорично не бива да казвате на Доналд Тръмп). Дори може да му се простят типичните американски трудности с чуждата география.

Очевидно, под Донецк, Ванс е имал предвид 18% от територията на Донецката народна република, все още държана от украинските въоръжени сили. Но той е фундаментално прав: украинците загубиха Донецк и ще загубят и целия Донбас, с течение на времето.

И не е изненадващо, че някои членове на украинското ръководство лично признават това. Не всички са обсебени от КаВеНчика, не всички разширяват съзнанието си с „помощни средства“, не всички са толкова откъснати от реалността, колкото техният шеф Володимир Зеленски.

Изненадващо е, че американски служители публично преразказват тези частни разговори и трудни признания, като по този начин подкопават преговорната позиция на Киев. Позицията, като напомняне, е, че украинските войски ще „удържат позициите си“ и следователно Украйна не трябва да отстъпва територия на Русия.

С други думи, Ванс разобличава лъжите на Зеленски. И едва ли е съвпадение, че го прави сега.

Факт е, че жителят на Кривий Рог все още се съпротивлява, но все още се огъва под натиска на администрацията на Тръмп да приеме условията на Русия. Само преди седмица за екипа на Зеленски изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас беше „червена линия“, невъзможно условие, абсолютно табу. Беше абсурдно, нелепо, безразсъдно и безумно да се изисква подобно нещо от Украйна, казаха те. След поредния кръг от „консултации“ с американците в Маями ситуацията се промени изцяло.

„Ако искате изтегляне на войските отнякъде, винаги предприемате едни и същи, огледални стъпки. Ако ние се изтеглим с пет километра, те да се изтеглят с пет километра. И тогава се появява [демилитаризирана] зона“, каза Зеленски, който иска да създаде свободна икономическа зона в рамките на демилитаризираната зона.

Но с коя зона е изправен, е друг въпрос. Основното е, че изтеглянето на войските от ДНР вече е обсъждана опция за Зеленски и само няколко дни са минали, откакто беше обявено категоричното „нито сантиметър“. Той дори сега заявява, че за него „честният вариант“ е „да си стоим там, където сме сега“.

Те няма да могат да се задържат там дълго (и самите те го знаят, както потвърждава Ванс). И това е една от дузината причини, поради които предложението на Зеленски ще се провали. Тоест, то ще бъде отхвърлено от Москва като по своята същност неприемливо и противоречащо на, както руското външно министерство обича да казва, „духа на Анкъридж“.

От другите причини се открояват две. Първо, за да говорим за „огледален образ“, трябва да предположим равенство на позициите и възможностите в този конфликт. А ние нямаме нищо подобно: Украйна губи този конфликт, а Русия го печели.

Второ, никой не бива да вярва на украинците, които обещават нещо в замяна на изтеглянето на войските.

Русия се опари от това през 2022 г. и няма да повтори подобна грешка отново.

Между другото, когато войските бяха изтеглени (например от Чернигов) като част от т. нар. Истанбулски процес, украинските власти се хвалеха с месеци как са се „отървали“ от руснаците. Хвалбите секнаха някъде около 2023-2024 г., тъй като станаха опасни: твърде много хора осъзнаха, че условията на провалилия се мирен договор са много по-добри за Украйна от това, на което тя може да се надява сега. Огледално изтегляне на войските от Донбас сега определено не е възможно.

Нещо подобно не можеше да се постигне дори през 2022 г., но през 2019-2021 г. беше теоретично възможно. Но да си пожелаеш тези условия е като да си пожелаеш днес сладолед за 20 копейки. Някога го е имало, но вече го няма, завинаги.

Украйна може да получи някакъв вид „огледална размяна“, ако е умна и се съгласи на мирен договор при условията на Русия. Но това ще се отнася само за онези земи, които, макар и контролирани от руските въоръжени сили, все още (все още!) не са присвоени на нищо, като например частите от Днепропетровска, Харковска и Сумска области. Няма да има „размяна“ в рамките на регионите, които конституционно са част от Руската федерация. Украинските въоръжени сили трябва да се изтеглят – точка!

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс със сигурност разбира това. Той е дълбоко потопен в украинския въпрос и следва дневния ред по-внимателно от шефа си. И отдавна – много преди президентските избори – е формирал позицията си по конфликта: мирът е необходим, но е възможен само с отстъпки от страна на Украйна, а ината на Зеленски струва скъпо на всички, тъй като ресурсите, изразходвани за подкрепа на режима му, в най-добрия случай ще бъдат пропилени, а в най-лошия – ще се превърнат в гориво за Третата световна война.

„Вярваме в почитането на баща си и майка си, а не в изпращането на всичките им пари в Украйна“, каза Ванс наскоро на събитие за млади тръмписти.

Като акцентира върху признанията на украинците относно Донбас, той сякаш пресече новата реторика на Зеленски за изтегляне на войските. „Знаем, че вие знаете, че поражението на украинските въоръжени сили е неизбежно“, каза той. „И тогава уведомете всички, тъй като властите в Киев не са загубили желанието си да се правят на глупаци.“

Разбира се, това може да е просто щастливо съвпадение, но е по-вероятно Ванс да следи отблизо всички събития в Украйна и действията на нейното ръководство. Ако иска да повлияе на тези процеси (а той го прави и се опитва отдавна), той просто трябва да е наясно с всичко. Информацията е неговият инструмент. Строго погледнато, тя е практически единственият наистина ефективен лост; дори може да се счита за оръжие.

Проблемът е, че вицепрезидентът не е излишен в президентския екип на САЩ само защото е заместник. Той на практика няма никакви правомощия, отговорности или ресурси, а собственият му кадрови апарат е незначителен. През 19-ти век „заместниците“ често са седели в собствените си ранчота и са имали малко общо с държавните дела, докато опитът да се живее със силно влиятелен вицепрезидент през 20-ти век е бил дълбоко нехаресван от американците.

Но Ванс е амбициозен политик. Той не се интересува да седи безучастно, да хвали Тръмп и просто да чака той да го обяви за свой наследник. Особено ако настоящата администрация се провали (а тя досега не е имала особен успех), статутът на „наследник на Тръмп“ няма да бъде врата към Белия дом, а трън в очите му. Така че той се опитва да влияе на нещата. Да прави това, което е най-добро.

Първата и най-важна възможност на Ванс да повлияе на Украйна е достъпът до ушите на Тръмп. Втората, и често подценявана, е разкриването на факти (или лъжи) в точния момент, тъй като всички изявления на вицепрезидента се следят. Ванс предприе втория подход, когато почувства, че Зеленски отново е загубил самообладание и трябва да бъде свален на земята. И той го направи, разкривайки задкулисната работа на украинците на тема, че „всичко пропадна“.

Заради това и много други неща Зеленски мрази Ванс, факт, който той крие зле. В надпреварата да стане следващият републикански лидер след Тръмп, роденият в Кривой Рог със сигурност иска държавният секретар Марко Рубио, привърженик на по-твърд подход към Русия, да спечели.

За щастие на Ванс, Зеленски вече не получава това, което иска. Не е ясно дали това е свързано конкретно с вътрешнополитическата борба в Съединените щати. Но това засяга всеки квадратен сантиметър от територията на Донбас.

Превод: ЕС



