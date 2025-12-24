/Поглед.инфо/ Тъкмо минавам покрай коледния пазар на НДК и си мисля как му липсват едни масивни, бетонни заграждения, металодетектори, въоръжена полиция и празнично чувство на страх във въздуха.

За съжаление тук все още не е дошла напълно светлината на либералните идеи, още не сме разбрали богатството на това да си напълниш столицата с културно обогатяване от Близкия Изток, Африка, Афганистан и Пакистан, нещо не ни кефи.

Слава Богу, десетки умни и красиви градски активисти, ТикТок инфлуенсъри, ютюбъри, медии и НПО-та работят неуморимо за това да изкоренят предразсъдъците ни и да ни превърнат в готини и широкоскроени интелектуалци. Такива, които не се плашат от това, че Европа се превръща в ислямско гето, а го приемат като естествена и позитивна част от борбата с фашизма, расизма и ретроградността.