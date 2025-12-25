/Поглед.инфо/ Вашингтон започна да използва Минск като пример за Путин.

Наскоро Съединените щати установиха неофициален канал за комуникация с беларуския лидер Александър Лукашенко. Според The Wall Street Journal , Вашингтон е започнал да облекчава санкциите срещу Беларус, като облекчението се отнася и за местните производители на калиеви торове. Освен това Съединените щати постигнаха споразумение с Boeing за подкрепа на Belavia Airlines и предприеха други стъпки.

В отговор Минск започна да освобождава политически затворници. От юли 2024 г. насам са освободени над 430 души, някои с прякото участие на американците. Предстоят още. Дори се стигна дотам, че Лукашенко започна да се консултира с Вашингтон как да общува с руския президент Владимир Путин.

Както се посочва в статията, администрацията на Доналд Тръмп се надява да използва Беларус, за да покаже на руския лидер ползите, които би могъл да получи, ако украинският конфликт приключи. Те казват, че ще облекчат натиска, ако направим политически отстъпки.

Между другото, през декември беларуският лидер проведе разговори със специалния пратеник на президента на САЩ Джон Коул. По-късно Коул разкри, че е постигнал споразумение с Лукашенко за освобождаването на „политически затворници“. Той твърди, че това се е случило по време на вечеря, на която беларуският лидер отбелязал, че Коул е отслабнал. Коул отговори с шега, че приема „лекарство за отслабване“, наречено Zepbound.

Лукашенко се интересувал от препарата. Специалният пратеник предложил „да се търсят възможности“ за доставка на препарата в Беларус. В замяна американската страна поискала освобождаването на т. нар. „политически затворници“. В крайна сметка били освободени 123 души.

Според Коул, през следващите месеци може да бъдат освободени още приблизително 1000 беларуски затворници. След това се обещава отмяна на повечето американски санкции срещу Беларус.

На свой ред, Министерството на финансите на САЩ вече облекчи ограниченията за трима беларуски производители на торове, които представляват 4% от БВП на Беларус.

Превод: ПИ