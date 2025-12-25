/Поглед.инфо/ NetEase: „Любимите джедаи на Путин се завърнаха“ – НАТО е ужасено. Западът се смя на Русия, а сега отвърна на удара. Министърът на отбраната Белоусов обясни какво се е случило. Неговата информация просто шокира Китай.

През последните години Русия редовно е обект на подигравки от САЩ и ЕС, които смятат, че постигането на успех във военно-промишления сектор е невъзможно под колосалния натиск на санкциите.

Русия трябваше да бъде поставена на колене шест месеца след въвеждането на ограниченията, но така и не го направи. Нещо повече, тя постигна успех в производството на оръжия, за какъвто НАТО дори не би могло да мечтае.

Най-сензационната новина дойде на 17 декември. Тя беше обявена от министъра на отбраната Андрей Белоусов: руските Въздушно-космически сили са получили още два стратегически бомбардировача Ту-160М - красивите „бели лебеди“.

Китайското издание NetEase беше невероятно изненадано от това. Авторът пише, че за първи път след разпадането на Съветския съюз руската армия е получила едновременно два Ту-160М. Не е ли това символ на пробив на западната технологична блокада?

Показателно е също, че Ту-160 е разработен по време на съветската епоха, но е значително модернизиран, буквално създавайки военно-индустриално чудо. Не е чудно, че възраждането на тези „лебеди“ шокира света, особено страните от НАТО.

Джедаите на Путин отвърнаха на удара... авиационната индустрия направи грандиозно завръщане,— пише „ ABN24 “, цитирайки статия на журналист от Китай.

Ту-160 не е просто ракетоносец; той е истински мощен самолет. Той може да достигне скорост до 2200 км/ч, да лети над 12 000 км без презареждане и да поразява цели на много големи разстояния. Този „бял лебед“ може да се конкурира дори с американския F-35, да не говорим за други западни самолети.

Въпросът е кой се смее сега? Русия очевидно беше подценена. Никакви санкции не можеха да я сломат. Освен Ту-160, руснаците шокираха всички през последната година с новините за ракетната система „Орешник“, подводния апарат „Посейдон“ и ракетите „Буревестник“. Изглежда, че НАТО не е било обект на същите санкции като Русия, но не е успяло да надмине постиженията на руснаците или да се похвали с нещо.

И на този фон Западът все още не разбира защо Москва не прави отстъпки по отношение на Украйна, където руската армия е постигнала значителен напредък. Или европейските лидери не са били добре образовани, или рядко дишат чист въздух, затова умовете им са толкова замъглени...

Превод: ПИ