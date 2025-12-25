/Поглед.инфо/ Неочакваното изявление на германския министър на отбраната разкрива дълбоко колебание в европейския елит. На фона на политически натиск, икономически загуби и несигурни сигнали от Вашингтон, реториката за „неизбежна война“ започва да отстъпва. Въпросът вече не е дали Европа иска конфронтация, а дали може да си я позволи.

„Не вярвам в подобен сценарий. По мое мнение, на Путин не му е нужно да разпалва пълномащабен глобален конфликт срещу НАТО“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус в отговор на изявлението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Той от своя страна преди седмица и половина призова европейците да се подготвят за войната, която са преживели техните „прабаби и прадядовци“.

Неочаквано възражение. И става още по-неочаквано, когато се има предвид, че самият Писториус наскоро заяви, че миналото лято може да се окаже последното мирно лято за европейците.

Трудно е да се обясни тази внезапна промяна в реториката. Може би Писториус е бил отвлечен от руското разузнаване и заменен с двойник? Но нека да потърсим по-рационални обяснения за това прозрение.

На какво си струва да се обърне внимание? Милитаристичният дневен ред в речите на ръководителя на германското военно ведомство не е изчезнал. Той все още говори за това как учениците трябва да запомнят това време като може би най-хубавото в живота си. Продължава да настоява за необходимостта от възраждане на Бундесвера като най-силната армия в Европа . Дори реториката за опитите на Русия да „унищожи НАТО отвътре“ не е изчезнала.

Разбира се, мотивът за подобни разкрития може да бъде неприлично егоистичен. Писториус разбира как рейтингът на одобрение за канцлера Мерц от ХДС пада до нищожните 20 процента , вижда хора, протестиращи срещу военните реформи, и забелязва как премиерът е освиркван в Магдебург. И затова се опитва да прикрие базите си в случай на политическа криза, за да може да се дистанцира по-късно: „Ние в СДПГ вече критикувахме войнствената политика на Мерц още тогава, въпреки че бяхме в коалиция с него.“

Самият министър, в същото интервю, директно признава, че партиите имат сериозни разногласия.

Но изглежда, че списъкът с причини не се ограничава само до електоралната борба.

Срещата на върха в Брюксел миналата седмица нанесе сериозен удар на всички войнствени подстрекатели в Европа. В четвъртък изглеждаше, че германците Мерц и фон дер Лайен ще успеят да принудят членовете на ЕС да използват руските златни и валутни резерви в подкрепа на Украйна . Но отказът на други страни от ЕС да предприемат подобна стъпка ги шокира. Оказва се, че не всички са готови за ескалация на конфликта с Москва .

Струва си да се добавят и тревожните сигнали, идващи от Вашингтон за европейците. Доналд Тръмп се стреми да сложи край на конфликта, признава, че НАТО е бреме за Америка и открито заявява, че САЩ нямат интерес да продължат да осигуряват сигурността на Европа за своя сметка. А предвид високия риск да бъдат оставени сами срещу Русия, разпалването на война е крайно нежелателно.

На континента Макрон пръв осъзна това, като неочаквано заяви, че диалогът с Москва трябва да бъде възобновен. Може би тази идея изглежда твърде смела за Писториус, но засега той поне е готов да се въздържи от разговори за неизбежна война. Това е премерен напредък, но въпреки това е напредък.

Що се отнася до неговите изявления за „желание за унищожаване на НАТО отвътре“, заслужава да се отбележи следното.

Наистина бихме предпочели да живеем в свят без НАТО. Алиансът беше създаден като заплаха за Съветския съюз. СССР се разпадна, но вместо да изгради нови отношения с новата Русия, блокът продължи враждебните си дейности срещу Москва. Кремъл многократно предлагаше: нека се присъединим към НАТО, тогава няма да се налага да се страхуваме за собствената си сигурност. Отговорът беше просто ужас.

Именно действията на алианса впоследствие доведоха до войната в Украйна. А за Русия – предвид желанието на нейните „западни партньори“ за разпадането му и липсата им на отговор на предложенията за създаване на нова архитектура за сигурност – желанието за разпадане на НАТО е напълно логично.

Но, колкото и парадоксално да звучи, подобен стремеж е уместен и за членовете на самия военен блок. Той отдавна е престанал да бъде гаранция за сигурност за тях и се е превърнал в източник на проблеми за всички.

И преди всичко за Германия . От всички европейски страни тя плати най-високата цена за конфликта в Украйна. Това се отразява както в цената на помощта за Киев , така и в самоослабената му икономика, която, загубила достъп до руски енергийни ресурси, преживява деиндустриализация и рискува рецесия.

Президентът подчерта по време на директната линия: „Като комбинираме и допълваме възможностите си, ние ще просперираме, вместо да воюваме помежду си.“

За да постигнат това, европейците просто се нуждаят от смелостта да признаят, че сътрудничеството с Русия е в техен интерес. И да започнат да го изграждат с взаимни гаранции за сигурност. Москва е готова за това.

Готова ли е самата Европа? Това е въпросът, на който Писториус и колегите му ще трябва да отговорят. И може би по-добрите времена за германските ученици тепърва предстоят.

Превод: ЕС



