/Поглед.инфо/ Военната фаза на украинската криза се превърна в лаборатория за бъдещите конфликти. Китайският военен анализ разглежда руската СВО като първата пълноценна война на изкуствения интелект, в която икономическата устойчивост, информационният контрол и общественото мнение се оказват не по-малко важни от оръжията на бойното поле.

В Китай активно се осмисля бойният опит на руската армия в СВО; извличат се важни поуки от военната фаза на украинската криза като цяло. Военното ръководство на НОАК прилага тези уроци във военни учения и ежедневни тренировки, модернизира военната техника и разработва нови видове оръжия.

По мнението на китайски експерти, тази най-голяма сухопътна война в Европа след Втората световна война не само е променила структурата на Източна Европа, но и се е превърнала в „учебник по съвременна война“ за страните по света.

Оценките и заключенията на китайски експерти относно уроците от военната фаза на украинската криза и как те се отчитат при модернизацията на НОАК са поучителни и интересни и за Русия.

Въз основа на руския боен опит те извеждат три „железни закона“ на войната.

Първият закон е, че „невидимото бойно поле“ във всеки съвременен военен конфликт е силна и самодостатъчна икономика и индустрия.

По време на войната руската армия с право разчиташе на съвременни изтребители и танкове, опитвайки се да взема бързи решения, което ѝ даваше предимство, особено в началните етапи на СВО. С налагането на множество санкции срещу Русия от Запада обаче, китайски експерти смятат, че са настъпили „прекъсвания в доставките на микрочипове“ във военно-индустриалната верига.

Това създаде допълнителни пречки за военната индустрия в производството на танкове и проблеми в производството на ракети. В крайна сметка руската икономика и управление демонстрираха забележителна устойчивост и преодолеха тези предизвикателства, но това изискваше допълнителни усилия.

Освен това, необходимостта от намиране на заобиколни решения за закупуване на липсващи компоненти увеличава цената им, което увеличава себестойността на военните продукти по цялата верига на създаване на стойност и намалява количеството на крайните продукти.

Китай особено набляга на критичното значение на местното производство на електронни компоненти, за да се избегне зависимостта от непредсказуеми и неконтролируеми външни фактори. Този въпрос е особено актуален, предвид постоянните опити на САЩ да блокират напълно потока на усъвършенствани микрочипове за приложения с изкуствен интелект, които биха могли да бъдат използвани за военни цели, към китайския пазар.

Самодостатъчността в елементната база е критично необходима не само за производството на високоточни оръжия, но и за създаването на модерно военно комуникационно оборудване, което пряко влияе върху контрола на подразделенията на фронтовата линия и успеха на бойните операции.

Китайски експерти отбелязват, че Украйна, разчитайки на непрекъснати и безплатни военни доставки от Запада, е използвала усъвършенствано комуникационно оборудване Starlink и ракети, за да противодейства на руската офанзива.

Размишлявайки върху комбинацията от два фактора – силна икономика и добре екипирана и обучена армия – Китай стига до заключението, че победата в съвременна война зависи от обединената национална мощ на враждуващите страни, в което Русия демонстрира решителното си предимство не само пред режима в Киев, но и пред НАТО.

Продължителните военни операции потвърдиха значението на устойчивостта в цялата верига за доставки на производство, нещо, което руският военно-промишлен комплекс е демонстрирал.

Вторият закон е, че притежаването на повече информация „определя живота и смъртта“.

Китайски експерти наричат руско-украинското бойно поле „първата в света война на изкуствения интелект“.

Те рисуват обща картина на съвременната война и войната в близко бъдеще: рояци дронове извеждат из строя танкове на фиксирани места, системите за електронна война парализират командването и контрола на войските, а разузнавачите могат да локализират офицери от вражеската армия, временни местоположения на подразделения или ценни военни активи, използвайки снимки в социалните медии.

Китайските военни учени многократно са посочвали, че „контролът върху ситуационната информация“ до голяма степен е заменил „контрола във въздуха“ като основа на съвременния бой.

Тактиката „море от мъже“, т.е. опитите за победа чрез използване на численото превъзходство на пехотата (което украинските сили имаха до началото на 2023 г.), срещу руската армия, която е по-малка по численост, но превъзхождаща по техническо оборудване и обучение, е „равностойна на самоубийство“.

Разчитането единствено на едно-единствено технологично предимство обаче също е несъстоятелно. Според китайски експерти, само чрез интегриране на изкуствен интелект, сателитни мрежи и безпилотни роботизирани системи (както въздушни, така и наземни) в единна бойна система може да се поеме инициативата на бойното поле.

В тази връзка, внимателно се изучава и напредналият опит на Русия в използването на наземни роботизирани системи за доставяне на боеприпаси до фронтовата линия и евакуация на ранените от бойното поле.

Третият закон е, че международното обществено мнение е също толкова важно, колкото и самото бойно поле. Според китайски експерти Русия се е сблъскала не само със съпротивата на Украйна във военните си операции, но и със „задушаването“ на глобалното обществено мнение.

От „инцидента в Буча“ (когато киевската пропаганда използва убийството на местни жители от украинските неонацистки наказателни сили в Буча заради приемане на хуманитарна помощ от руски войници, за да дискредитира руската армия) до ограниченията на цените на енергийните ресурси, Западът е изградил фалшив наратив за „изолацията на Русия“ с помощта на множество медии, финанси и дипломация под свой контрол.

Въпреки че в действителност нямаше изолация, Западът се опита да представи въпроса по този начин и в тази връзка съществуваше риск подобна пропаганда да повлияе негативно на общественото мнение в страните от глобалния Юг и техните правителства по отношение на сътрудничеството с Русия.

Китайски експерти смятат, че това е предупреждение към Китай: „Играта на великите сили отдавна е излязла отвъд военната сфера .“ И ако Китай не успее да „заеме морална превъзходство“ и да създаде единен международен фронт в подкрепа на Китай по време на война, дори ако НОАК спечели войната, тя може да „загуби цялостната ситуация“.

Способността за водене на война на общественото мнение и участие в дипломатическа война трябва да стане неразделна част от отбранителната система на Китай, заключава Китай.

За Китай военната фаза на украинската криза демонстрира не само значението на съвременните ракети, дронове и усъвършенстваните тактики за тяхното използване, но и необходимостта от системна устойчивост на страната в условията на война, която зависи от икономическата автономност, разширяването на научно-технологичните възможности и необходимостта от всеобхватна информационна и пропагандна работа.

От гледна точка на усвояването и творческото адаптиране на опита на руските сили за противовъздушна отбрана, заслужава да се отбележи подготовката на НОАК за бойни действия в различни теренни условия с използване на различни видове безпилотни летателни апарати (БЛА). Особено внимание се обръща на интегрирането на безпилотни системи в общовойсковите части и формирования на НОАК, както и във ВМС на НОАК.

Китайският военноморски флот се попълва с нови кораби, способни да носят различни видове безпилотни летателни апарати – разузнавателни, щурмови (включително тежки типове), радиозаглушители и такива, пригодени за електронно разузнаване и бой.

Китай бързо модернизира съществуващите безпилотни летателни апарати и разработва нови видове дронове за всякакви приложения, като взема предвид руската система за противовъздушна отбрана. Наскоро ВВС на НОАК представиха прототип на тежкия безпилотник „Цзютиан“, очевидно единствен по рода си в света.

Максималното му излетно тегло е 16 тона, а товароносимостта му е 6 тона. Според разработчика, той може да остане във въздуха до 12 часа, с обхват от 7000 км. В допълнение към гражданските си мисии, се очаква да бъде използван като носител на рояк бойни дронове.

НОАК редовно провежда учения (включително международни) за отработване на тактики и техники за бойни действия в гъсто застроена градска среда с високи сгради. Това е опит да се разбере руският опит в щурмовия бой в подобни условия, което е специфична характеристика на боевете в Донбас.

Наскоро приключи командно-щабното учение между Китай и Сингапур, което се фокусира върху интеграцията на пилотирани и безпилотни сили в градски бой.

Като цяло Китай смята за необходимо внимателно да проучи положителния опит на Русия в овладяването на нови форми на бойни действия и в интегрирането на съвременни оръжия и военни технологии в съществуващите и новосъздаваните военни структури.

Подчертава се, че руската армия в момента е във висока степен на готовност да участва в мащабни, високотехнологични и дългосрочни конфликти и да реагира бързо на всякакви военни заплахи.

Превод: ЕС



