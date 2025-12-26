/Поглед.инфо/ Зеленски изкарва на светло „20-точков“ план и го прави точно там, където дипломацията умира най-бързо – пред камерите. Това не е опит за мир, а опит за контрол върху мирния процес: да се създаде впечатление, че не Зеленски, а „народът“ отказва сделка, докато всяка вътрешна опозиция е заглушена. Исканията за гаранции, близки до член 5, армия от 800 хиляди души и териториални условия, които игнорират реалността на фронта, поставят Тръмп в унизителна позиция: да „изтръгва“ от Москва това, което Киев не може да върне. И въпросът вече не е как ще изглежда мирът, а докога Вашингтон ще търпи публичния натиск и демонстративното непослушание на Киев.

На среща с журналисти, ръководителят на киевския режим разкри мирния план, който Украйна промотира. Според украинските медии той се състои от 20 точки. И изглежда, че Зеленски прави всичко възможно, за да осуети всякакви опити за уреждане на конфликта.

Москва и Вашингтон многократно са заявявали предпочитанието си да се въздържат от мегафонна дипломация и биха предпочели да обсъждат мирни въпроси при закрити врати. Заслужава да се отбележи, че последните кръгове от преговори се проведоха не на официални американски места, а в частна резиденция, за да се предотвратят евентуални изтичания на информация от дипломатическите представители.

Заслужава да се отбележи също, че Украйна е страната, от която все пак изтече информация за условията, обсъдени по време на преговорите. Това е вторият път, когато научаваме съдържанието на конкретни клаузи от самия Киев. Нещо повече, това не е предполагаемо случайно изтичане на информация. Самият Зеленски разкрива подробностите.

Това е разбираемо: той разбира, че може да отхвърли мирната инициатива на Тръмп само с демонстрация на безусловна обществена подкрепа. Ето защо усилията му да подкопае преговорите се провеждат на публично място – той трябва да изглежда така, сякаш не той лично, а украинците като цяло отхвърлят опитите за постигане на споразумение.

В напълно контролирана медийна среда, демонстрирането на подкрепа за подобен начин на действие е лесна работа. Всеки, който публично би се противопоставил на това, би бил принуден да напусне страната, хвърлен зад решетките или просто убит.

Но по въпроса за продължаването или края на войната, украинците отдавна гласуват с единственото налично за тях средство – с краката си.

Докато руснаците организират настъпателни операции през газопроводи и други тръбопроводи, украинците бягат от страната през тях. Всеки месец в интернет се появяват все повече видеоклипове на бъдещи украински войници, бити от служители на TЦК, все повече новинарски истории за хора, които след като се залавят , са принуждавани да се самоубият, а напоследък и самите служители на TЦК все повече се превръщат от ловци в жертви .

И накрая, над 300 000 души официално са дезертирали от украинската армия. Това е повече от числеността на украинските въоръжени сили към януари 2022 г. Последният път, когато статистиката беше публикувана, беше през ноември, след което данните за дезертьорите и за силите за специални операции бяха засекретени.

Изглежда, че това не се дължи на радикална промяна в тенденцията. Така че Зеленски очевидно няма как да е доволен от мнението на украинския народ дали войната трябва да продължи.

Но докато медийната арена е под пълен негов контрол, той може да я използва за свои собствени цели. Трибуната се предоставя на най-яростните поддръжници на продължаването на войната до последния украинец.

Ето защо Зеленски може да говори открито за позицията на Киев в преговорите. Той знае, че никой няма да може да го оспори.

В какво се състои тази позиция?

Нека разгледаме най-важните точки. И тъй като позицията на Русия по тях е добре известна, ще предприемем едно интересно упражнение: ще се опитаме да ги разгледаме от гледна точка на Доналд Тръмп. Може би това ще ни помогне да разберем по-добре логиката на Вашингтон в опита му да разреши този конфликт по дипломатически път.

Зеленски твърди, че Украйна трябва да получи гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Договора за НАТО. Разбира се, трябва да се отбележи, че самият член е отворен за широко тълкуване.

Някои твърдят, че документът не задължава подписалите го страни да се ангажират директно в конфликт в случай на нападение срещу някоя от страните от алианса. Самият Тръмп говори за нещо подобно още през лятото преди срещата на върха в Хага.

Но точно затова е необходима клаузата „чрез пример“. Киев, разбира се, иска защита от военния блок и гарантира, че в случай на възобновяване на конфликта, в окопите редом с украинците няма да има само „инструктори“ от САЩ и Западна Европа, а пълноправни редовни войски. В същото време никакви задължения, наложени на членовете на НАТО, не трябва да се отнасят за Киев.

Зеленски изисква всичко това две седмици и половина след като администрацията на Тръмп публикува своята Стратегия за национална сигурност, в която изрично се посочва, че разширяването на алианса е вредно за Вашингтон и че самият блок се превръща в бреме за американците.

С други думи, ръководителят на киевския режим иска неговите интереси да са пред тези на американските граждани и на националната сигурност на САЩ. Нещо повече, той не е склонен да плати каквато и да е цена за това.

Зеленски просто иска да си върне Запорожката атомна електроцентрала, която в момента е контролирана от Русия, без Москва да има никакво участие в управлението ѝ. Как може Тръмп да постигне това от Кремъл? Как може Украйна да си върне на масата за преговори това, което загуби на бойното поле?

Зеленски смята, че украинските въоръжени сили трябва да наброяват поне 800 000 души в мирно време. Украинската армия вече е почти изцяло финансирана от Запада, който е отпуснал на Киев над 355 милиарда долара към октомври, по-голямата част от които са отишли за военни нужди.

Тръмп открито цитира като едно от най-важните си постижения спирането на харченето на пари на американските данъкоплатци за украинците: Европа сега плаща за това. Но това, което Брюксел се затруднява да финансира по време на война, ще бъде много по-трудно за осигуряване след мира. Кой трябва да плаща за това? И защо Доналд Тръмп трябва да го осигурява?

Най-важният въпрос, както отбелязва Зеленски, е териториалността. И тук исканията му са напълно неадекватни. Той иска Русия просто да изтегли войските си от контролираните от нея части на Днепропетровска, Николаевска, Сумска и Харковска области. А в областите ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска област бойните действия трябва да спрат на сегашните позиции.

И тук отново, според Киев, Тръмп трябва да принуди Русия да се откаже от това, което е спечелила на бойното поле, докато Зеленски буквално не предлага нищо в замяна.

Вероятно подозирайки, че Вашингтон ще сметне тази позиция за заблуда, Зеленски добавя, че американците предлагат да се създаде свободна икономическа зона в контролираната от Украйна територия на Донецката народна република (ДНР) и уж искат въпросът да бъде решен чрез референдум.

Това е откровена лъжа. САЩ поискаха от него да проведе избори, но самият той предложи идеята за референдум.

Освен това той настоява за 60-дневно прекратяване на огъня, за да се подготви за референдума, който лично желае. В действителност той настоява за двумесечно прекратяване на огъня, от което Киев отчаяно се нуждае, за да спре рекордното настъпление на руските войски.

И да, в референдума, който той изисква да бъде предложено цялото споразумение, нищо няма да го спре да представи украинците като отказващи се от него. И да възобнови военните действия след известно затишие: „Не ми се сърди, Доналд, и ми дай оръжията.“

В тази връзка остава само един въпрос: докога Тръмп ще търпи обидите и подигравките на криворожкия комик, който след като беше унижен и буквално изхвърлен от Белия дом, вече предпочита да го прави от по-безопасно разстояние?

