/Поглед.инфо/ Украинският конфликт навлиза в най-опасната си фаза – война без стратегия за изход. Победата е изчезнала от речника, а продължаването се превръща в самоцел с разрушителни последици за Украйна и Европа.
Войните обикновено имат начало, ескалация и край.
Историята обаче познава и друг, много по-коварен тип конфликти – такива, които не вървят към победа или поражение, а към застиване. Към безкрайно изтощение. Към стратегическа слепота, при която самото продължаване на войната се превръща в цел.
Украинският конфликт вече се намира именно в тази фаза.
Това не е войната от първите месеци – нито като военна динамика, нито като политически разказ. Това е война, която е изгубила хоризонта си, но продължава по инерция, защото никой от ключовите играчи не е готов да понесе политическата цена на признаването на провала.
Публикацията на РИА Новости не описва фронта. Тя описва нещо по-дълбоко – стратегическото изчерпване на самия конфликт. Изчерпване не само на ресурси, а на смисъл, на политическа легитимност и на убедителни сценарии за бъдещето.
От „неизбежна победа“ към „избягване на катастрофа“
В началото войната беше продавана на западната публика като морален кръстоносен поход. Украйна беше представена като фронтова линия между „доброто и злото“, а победата – като въпрос на време, доставки и решителност.
Днес тази реторика почти е изчезнала.
На нейно място се появи много по-скромен, почти унил речник:
„да не загубим“,
„да задържим позиции“,
„да избегнем срив“.
Това е фундаментална промяна. Това е моментът, в който една война престава да бъде проект и се превръща в проблем, който всички се опитват да отложат.
В текста прозира ключова констатация: „възможностите за маневриране се свиват“. Това не означава просто военни трудности. Това означава, че политическите опции са изчерпани, а дипломатическите формули – компрометирани.
Война без стратегия за излизане
Най-опасното в украинския конфликт днес не е самата линия на бойните действия. Най-опасното е, че няма ясен сценарий за неговото приключване, който да бъде политически приемлив за Запада.
Победата, обещавана в продължение на години, не се състоя.
Преговорите бяха табуизирани.
Компромисът беше демонизиран.
В резултат Западът сам се вкара в ъгъл, от който няма добър изход. Всеки опит за деескалация изглежда като капитулация. Всяко продължаване – като безотговорност.
И точно тук войната се превръща в самовъзпроизвеждащ се процес: тя продължава не защото води към цел, а защото липсва политическа воля да бъде спряна.
Украйна като инструмент, не като субект
Един от най-мълчаливите, но най-тежки изводи в текста е свързан със статута на самата Украйна. Формално тя е централният участник. Реално обаче решенията се вземат другаде.
Военните доставки, червените линии, допустимите формули за мир – всичко това се определя извън Киев. Украйна е носителят на войната, но не и нейният стратегически автор.
Това означава едно: дори краят на конфликта – какъвто и да бъде той – няма да бъде украинско решение. Той ще бъде резултат от външна договорка, наложена в момент на изтощение.
Историята познава такива войни. Те винаги завършват зле за страната, превърната в поле, а не в субект.
Западът и страхът от собственото отражение
В текста на РИА Новости ясно се усеща още нещо – умората на Запада от собствените му обещания. Подкрепата за Украйна вече не мобилизира. Тя тежи. Тя поражда въпроси. Тя влиза в конфликт с вътрешните проблеми – инфлация, социално недоволство, политическа нестабилност.
Все по-често войната се възприема не като защита на ценности, а като чужд конфликт с висока вътрешна цена.
Именно затова реториката се променя. Не защото Западът е станал по-мъдър, а защото реалността е започнала да изяжда идеологията.
Войните, които нямат край, винаги завършват зле
Историята е безмилостна към конфликтите без хоризонт. Те не завършват с триумф. Те завършват с разпад – политически, социален, демографски.
Украинската война вече носи всички симптоми на такъв конфликт.
Продължава по инерция.
Храни се от страх.
Поддържа се от нежелание за признание.
Именно затова тя става все по-опасна – не само за Украйна, но и за Европа, която се оказва заложник на собствените си решения.
Когато една война загуби смисъла си, тя престава да бъде средство. Тя се превръща в самостоятелна разрушителна сила. А такива войни не се управляват. Те просто приключват – винаги по начин, който всички са се страхували да обсъждат навреме.
