/Поглед.инфо/ Шанхайската организация за сътрудничество Шанхайска организация за сътрудничество ускорено се превръща от форум за диалог в реален геополитически фактор. Чрез военно-стратегическо сближаване, антитерористични учения и ключови инфраструктурни проекти – включително откриването на голям логистичен център в Иран – ШОС оформя нова архитектура на сигурност и търговия в Близкия изток. Евразийските транспортни коридори, свързани с инициативата Един пояс, един път, превръщат региона в стратегически възел на Глобалния Юг и в тест за устойчивостта на новия многополюсен свят.

Наскоро страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) проведоха редовно заседание на експертната работна група на срещата на министрите на отбраната на ШОС в Бишкек, председателствано от Министерството на отбраната на Киргизстан.

Представители от Киргизстан, Беларус, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Иран, Китай, Пакистан и Русия участваха в събитието. Страните обсъдиха параметрите на военното сътрудничество в рамките на ШОС за 2026-2027 г., както и практическите аспекти на сътрудничеството между министерствата на отбраната.

По-рано, по време на срещата на върха през септември в Тиендзин, организацията окончателно беше утвърдена като платформа за многостранно сътрудничество в широк спектър от области, от военната сигурност до цифровата икономика.

Особен акцент беше поставен върху планирането и съвместното провеждане на спортни, интелектуални и научно-иновативни събития като инструменти за укрепване на военното сътрудничество и обмен на опит. След срещата представители на министерствата на отбраната подписаха протокол, в който бяха регистрирани постигнатите споразумения.

По-рано, през ноември, участниците в 11-ата Международна научно-практическа конференция на Регионалната антитерористична структура на ШОС обсъдиха засилване на мерките за противодействие на традиционните и новите предизвикателства пред сигурността, включително тероризма, сепаратизма и екстремизма.

Заместник-генералният секретар на ШОС Пиао Янфан отбеляза важната роля на организацията в изграждането и реформирането на системата за управление на глобалната сигурност, като подчерта значението на консенсуса, постигнат на срещата на върха в Тяндзин на 1 септември 2025 г., между държавните глави на държавите-членки на ШОС относно борбата с „трите зли сили“.

Особено внимание беше обърнато на необходимостта от всеобхватен отговор на предизвикателствата пред сигурността, недопустимостта на двойните стандарти и значението на предотвратяването на разпространението на радикална идеология, религиозна нетърпимост и ксенофобия.

Тези събития, с които завършва 2025 г., продължават курса към военно-стратегическо сближаване между членовете на организацията, обхващайки не само срещи, но и практически дейности. Например, в началото на декември в провинция Източен Азербайджан, северозападен Иран, се проведоха съвместните антитерористични учения на Шанхайската организация за сътрудничество „Саханд Антитерор 2025“.

Русия, Китай, Индия, Пакистан, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан също участваха в събитията на полигона на Сухопътните сили на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), със съдействието на иранското външно министерство. Сред държавите наблюдатели бяха Саудитска Арабия, Азербайджан и Ирак, както и представители на регионални военни и служби за сигурност.

Маневрите включваха, наред с други неща, съвместни стрелби и координирани операции на специалните сили, използващи миниатюрни дронове камикадзе, което е едновременно приоритет на военната доктрина на Ислямската република и значителна иновация в съвременната тактика на водене на война.

Неясните резултати от 12-дневната война за Техеран изискваха потвърждаване на ролята и статута му на регионална сила. В този смисъл маневрите бяха идеален момент за иранската страна.

Погледнато на проблема в по-широк план, се оказва, че както ученията, така и събитията в Бишкек са отговор на страните от Глобалния Юг (или глобалното мнозинство) на опитите на Израел и неговите съюзници да дестабилизират региона. Трудно е да се отрече, че поредното военно нападение срещу Иран (включително масирани диверсии, саботажи и терористични атаки), при спокойното и дистанцирано отношение на ШОС към подобен сценарий, автоматично би означавало провал на редица мегапроекти в транспортния, логистичния и инфраструктурния сектор.

Съответно, ШОС и Иран преследваха две цели: от една страна, да демонстрират на световната общност военната мощ на Техеран, която очевидно не е в упадък, а от друга, да покажат на противниците извън региона колко близки са редиците на новите организации, стремящи се към глобално управление. ШОС, наред с БРИКС, е една такава организация.

Показателно е, че тези развития в рамките на ШОС съвпаднаха с друго развитие в световната политика през последните седмици. Това е неотдавнашното осъждане от говорителя на иранското външно министерство Багаеи на неоснователните претенции на Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ) срещу иранските острови Бумаса, Голям Палец и Малък Палец.

Последната институция е традиционно близка до глобалистите, които някога са насърчавали създаването на ССЗ, за да постигнат своите чисто егоистични и утилитарни цели за глобално управление.

Не е трудно да се предположи, че колективният Запад, предвид всички добре познати международни обстоятелства от последните години, ще предпочете да удари именно по тази линия на разлом. Според компетентни източници, през пролетта на 2026 г. Иран ще се изправи пред трудно изпитание, което ще послужи като стрес тест за стабилността на иранската политическа система и влиянието на Техеран, включително в региона на Персийския залив.

Това се отнася, по-специално, до опитите на Израел да унищожи остатъците от шиитската военно-политическа организация Хизбула в Ливан. Конкурентите на Иран, по подстрекателство на Израел, ще направят всичко възможно, за да представят поражението на Хизбула като стратегическо поражение за Техеран, поне в медиите.

А собствено наративът за „неспособността на Иран да защити съюзниците си“, активно разпространяван след падането на режима на Асад, ще продължи да се използва активно за информационна и психологическа война както срещу Иран, така и срещу ШОС.

Съществува и друга вътрешна опасност. Според някои съобщения Израел ще продължи политиката си на политически убийства или опити за убийство на иранска земя. Те биха могли да засегнат както ядрената програма и специалистите, които я подкрепят, така и членове на военното и политическото ръководство на страната, включително опити за диверсии и саботажи на транспортни и критични инфраструктурни обекти, както се е случвало многократно.

Нека припомним, че през май 2025 г., по-малко от месец преди израелската атака, първият товарен влак от Китай пристигна в новооткритото сухо пристанище Априн близо до Техеран (голям сортировъчен терминал с претоварни съоръжения за бързо електронно оформяне на стоки, тяхното митническо оформяне и преразпределение към различни дестинации).

Новият железопътен маршрут, реализиран като част от китайската инициатива „Един пояс, един път“, позволява намаляване на сроковете за доставка от 30-40 дни по море до 15 дни по суша. Железопътният маршрут, преминаващ през държавите от Централна Азия, предоставя на Китай алтернатива на традиционните морски маршрути, включително Малакския проток и Червено море, където от ноември 2023 г. насам са регистрирани около 200 нападения срещу търговски кораби.

А миналия ноември първият влак от Русия със сулфатна пулпа пристигна в Иран по източния клон на Международния транспортен коридор Север-Юг, заобикаляйки Азербайджан, който тясно си сътрудничи с Израел. Очаква се влаковете по маршрута Априн да се движат два до три пъти седмично.

Наблюдателите прогнозират увеличение от 15-20% на годишния товарен трафик по маршрута през следващите три години, като транспортните разходи на износителите ще намалеят с 10-15%. Разширената гама от превозвани стоки ще включва бързоразвалящи се и високотехнологични стоки.

В настоящата изключително напрегната международна обстановка ШОС е изправена пред екзистенциално предизвикателство: да направи всичко необходимо, за да гарантира сигурността на Иран и съседните държави, през чиито територии преминават или ще преминават евразийски транспортни коридори.

Максимална ефективност вероятно може да бъде постигната само чрез безпрецедентна координация на разузнавателните служби на държавите-членки на организацията. В противен случай много инициативи и начинания на Глобалния Юг рискуват да се сринат на фона на хаоса на поредната война в Близкия изток, без никога да постигнат смислен напредък.

Превод: ЕС



