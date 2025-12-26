/Поглед.инфо/ Редакционен прочит по публикация на Дмитрий Медведев в Tsargrad.



Автор: Поглед.инфо

Има моменти в политиката, когато най-шумните гласове внезапно започват да шепнат.

Не защото са прогледнали.

А защото реалността ги е настигнала.

Точно такъв момент наблюдаваме днес в Европа. Същата Европа, която допреди месеци говореше за „стратегическо поражение на Русия“, за „победа на бойното поле“, за „последната война за ценностите“. Днес тонът е друг. По-нисък. По-предпазлив. Почти оправдателен.

Дмитрий Медведев, който рядко си служи с дипломатични евфемизми, отбелязва с очевидна ирония това внезапно отрезвяване. „Главните европейски ястреби започнаха да се превръщат в гълъби“ – констатация, която сама по себе си е диагноза, а не пропаганда.

И тук не става дума за миролюбие.

Става дума за изчерпване.

Европейският военен ентусиазъм не се сблъска с морална криза, а с икономическа, социална и политическа стена. Оръжията свършват. Парите изтичат. Обществата се умориха. А елитите започнаха да усещат, че войната, която водят чрез чужди ръце, вече се връща у дома – под формата на инфлация, деиндустриализация и социална ерозия.

В този смисъл внезапната „умереност“ на европейските лидери не е знак за мъдрост. Тя е знак за страх. Страх от собствените избиратели. Страх от зимите без евтина енергия. Страх от факта, че Русия не само не рухна, но адаптира икономиката си и стабилизира вътрешния си фронт.

Медведев отбелязва още един важен момент – че реториката за „вечна война“ започва да се разпада именно там, където беше най-силна. В Берлин, Париж, Брюксел. „Оказа се, че да воюваш до последния украинец е по-лесно на думи, отколкото на практика“ – прозира в подтона на текста.

Тук трябва да кажем ясно:

Европа не се отказва от войната, защото е станала миролюбива.

Отказва се, защото губи.

И това поражение не е военно в класическия смисъл. То е поражение на стратегията, че Русия може да бъде пречупена с санкции, изолация и морално заклеймяване. Тази стратегия се провали. И сега същите хора, които я проповядваха, търсят авариен изход – без да поемат отговорност.

Най-циничното в цялата ситуация е, че същите „ястреби“, които днес се преструват на „гълъби“, не говорят за грешките си. Не говорят за разрушената Украйна. Не говорят за милионите европейци, платили цената. Те просто сменят тона, без да сменят лицата си.

Затова този завой не бива да се чете като надежда.

Той трябва да се чете като предупреждение.

Защото когато елитите губят война, но отказват да признаят поражението, те много често подготвят следващата – под друго име, с други думи, но със същата логика.

По публикация на: Дмитрий Медведев, Tsargrad, 2025 г.

Цитирани откъси.

Линк: https://tsargrad.tv/articles/vojna-evropy-s-rossiej-otmenjaetsja-o-kak-glavnye-jastreby-obernulis-golubjami-medvedev-udivilsja-otrezveli_1497875