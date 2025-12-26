/Поглед.инфо/ Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви на брифинг, че Москва е готова да обсъди формата на писмен документ, потвърждаващ липсата на намерение на Русия да атакува страни от НАТО.

Захарова уточни: „Русия е готова да формализира съответните ангажименти под формата на писмен, правно обвързващ документ. Конкретната му форма може да бъде определена по време на преговорите, но той трябва да бъде пълноправен международен правен акт“, съобщава ТАСС .

Според дипломата, руската страна е готова да разгледа варианти за такъв документ и да договори неговата структура и статут.

Захарова подчерта, че това е сериозен международноправен инструмент, а не декларативно изявление, тъй като правната сила на подобни задължения е важна за Русия.

Както съобщава вестник „Взгляд“, заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви , че Русия не планира да атакува страни от ЕС и НАТО. Той изрази готовност да формализира това по правно обвързващ начин.

По-рано руският президент Владимир Путин нарече твърденията, че Русия може да атакува НАТО, глупости.

Превод: ПИ