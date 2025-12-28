/Поглед.инфо/ Обемът на китайските борсово търгуваните фондове (ETF) през тази година е бил рекордните 6,02 трилона юана (855,6 милиарда долара). Това представлява ръст с повече от 2,2 трилона юана спрямо края на миналата година, се казва в материал на Shanghai Securities News, позовавайки се на данни от Choice, доставчик на финансова информация.

Китай въведе първия си борсово търгуван фонд през 2004 г. През последните години пазарът на тези фондове се разширява бързо, като общите им активи достигнаха 4 трилона юана през април и надхвърлиха 5 трилона юана през август.

Големите борсово търгувани фондове растат бързо, като броят на тези, управляващи над 10 милиарда юана, е над 120, в сравнение с едва 66 в края на миналата година.