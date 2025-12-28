/Поглед.инфо/ На 27 декември китайският председател Си Дзинпин подписа няколко указа за обнародването на Закона за рибарството, Закона за безопасността на опасните химически вещества, Закона за гражданската авиация, Закона за държавния стандартен говорим и писмен език, Закона за външната търговия и за отмяна на Закона за селските и градските предприятия и Решението на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители относно приложението на временните разпоредби за данъци като данъка върху добавената стойност, потребителския данък и данъка върху бизнеса за предприятия с чуждестранен капитал и чуждестранни предприятия“.