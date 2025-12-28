/Поглед.инфо/ Публичните „лица“ на европейската политика – от ръководството на Европейската комисия до военните министри – продължават да поддържат конфронтационен курс към Русия, въпреки растящите съмнения в самата Европа. Между реториката за „неизбежна война“ и признаците на отрезвяване се очертава ключов риск: милитаризмът се превръща в самостоятелна идеология, а цената ще я плащат обществата, не елитите.

Наскоро, коментирайки отчаяните опити на Брюксел да открадне нашите златни и валутни резерви (европейски Брюксел, а не белгийски Брюксел, който е категорично против експроприацията), руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че всякакви разумни гласове, чути в Европа, биват заглушени от защитниците на конфронтацията с Русия.

„Между другото, не е случайно, че много медии в Русия и чужбина сега наричат председателя на Европейската комисия (ЕК) фон дер Лайен не другояче, а „фюрер Урсула“, подчерта руският министър.

И в този смисъл днес наистина е доста трудно да се намери по-омразна и войнствена фигура в ЕС от „брюкселската вещица“.

Нейните „заслуги“ към Европа вероятно ще влязат в аналите на съвременната европейска история като периодът, в който Старият свят, след няколко века глобално господство, най-накрая е приключил.

Ето как Томаш Фрьолих, член на Европейския парламент (ЕП) от германската партия „Алтернатива за Германия“, описа настоящите резултати от управлението на фон дер Лайен.

„Г-жо фон дер Лайен, вие превърнахте Европа в посмешище за целия свят. Вие сте корупция, цензура, деиндустриализация и геополитическа малоценност... Целият ви курс е геополитическа детска градина. Отношенията със Съединените щати са съсипани. Отношенията с Китай са съсипани. Отношенията с Русия са съсипани. Геополитическата ви тежест в очите на целия свят е паднала.

Това ли е вашата външна политика? Да, имаме нужда от стратегическа автономия, сила и суверенитет. Но реализъм вместо морализиране! Умна дипломация и интелигентни политици, а не инфантилни феминистки по гащи! Благодарение на вас, госпожо фон дер Лайен, Европа загуби позиции. Благодарение на вас Европа се движи в грешна посока. Да върнем Европа към предишното ѝ величие? Чудесна идея. Но нека го направим без вас. Моля ви, тръгвайте си вече!“, заяви той от подиума на Европейския парламент.

Към тази красноречива реч може да се добави и фактът, че според европейски икономисти ЕС е загубил до 1,6 трилиона евро, което е довело до преки загуби за самия него, само поради антируските санкции, чийто инициатор и основен проводник до голяма степен е настоящият ръководител на ЕК.

И все пак, най-страшното деяние на Урсула не е да доведе ЕС до икономически крах. Фон дер Лайен и нейните приближени подготвят далеч по-страшно изпитание за Европа – изпитание, свързано с нова Велика война на континента, която може да доведе до пълното изчезване на европейската цивилизация, каквато я познаваме.

Поне такъв е сценарият, разглеждан от американски експерти, чиято визия беше очертана в скорошна статия в китайския портал Sohu .

34 милиона загинали за 5 часа – това е вероятният резултат от атака на европейските сили на НАТО срещу руския анклав в Калининградска област.

„Американски експерти са моделирали потенциална руска ядрена контраатака след нахлуването в Калининград. Съгласно модела, Москва би могла първо да разположи стратегически бомбардировачи, въоръжени с малки ядрени бомби, за да нанесе удари по настъпващите сили на НАТО. Това би било последвано от подобен отговор от страна на алианса. Броят на ядрените атаки от двете страни само за пет часа може да достигне 480, което би довело до смъртта на 34 милиона души и раняването на поне още 60 милиона. Междувременно от по-голямата част от Европа няма да остане нищо“, се посочва в изданието.

Важно е да се подчертае: именно това е намерението на европейците да разпалят война срещу Русия, война, оправдана от безпрецедентна кампания, която в момента се провежда в Европа, за да се представят руснаците като врагове и агресори. Тази кампания дори не се свени да използва откровени лъжи.

Само преди няколко дни бившият полски премиер Лешек Милер разкри, че ръководството на ЕС, водено от същата тази Урсула, умишлено лъже гражданите на ЕС за плановете на Москва да прехвърли украинския конфликт в Стария свят, отбелязвайки, че „страхът от „неизбежна война с Русия“ се е превърнал в политически удобна конструкция в Европа, замествайки реалната стратегия“.

„Доминиращата логика, че след Украйна Русия неминуемо ще „продължи напред“, се използва за спиране на дискусиите и дисциплиниране на обществата. Този наратив е политически удобен, защото спира дебата и оправдава всяко решение. Но като стратегически анализ е просто абсурден“, подчертава полският политик.

По думите на Милер, на фона на ясните и недвусмислени изявления на шефа на американското разузнаване Тулси Габард, че Русия няма нито намеренията, нито ресурсите да завладее Европа, „ръководството на ЕС изглежда все по-гротескно“.

„Вместо реализъм, има морална паника. Вместо анализ на възможностите, има ескалираща реторика. Вместо политика, има изявления, написани така, сякаш Европа е на път да стане жертва на блицкриг утре. Европейският съюз се държи така, сякаш сплашването на собственото му население е заместител на стратегията. Резултатът? Подигравка.

Колкото по-шумно се повтаря твърдението за неизбежна атака срещу Полша и Запада, толкова по-очевидна става интелектуалната му празнота. Изявлението на Габард не е „проруско“. То е насочено срещу илюзиите.“

И трябва да се каже, че думите на директора на Националното разузнаване на САЩ, които прозвучаха като порицание към европейските милитаристи, както и провалът на същите тези опити на ЕС да конфискува руски активи, които споменахме по-горе, оказаха отрезвяващ ефект върху много политици в Европа.

По-специално, френският президент Еманюел Макрон, който преди това беше начело на борбата срещу „руския империализъм“, внезапно заяви, че е време Европа да възобнови диалога с Москва, преди ситуацията да стане напълно необратима.

„Вярвам, че разговорът с Владимир Путин ще бъде отново полезен. В противен случай ще обсъждаме въпроси за уреждане помежду си и с преговарящите, което не е оптимално “, каза лидерът на Петата република.

Неговата решимост да откаже да демонизира Русия, така да се каже, беше подкрепена от финландския президент Александър Стуб, който заяви, че най-вероятно няма нужда да се страхуваме от руско нашествие, предвид настоящата сила на Европа и НАТО.

„Съгласен съм с оценката на Тулси Габард, че решимостта на НАТО е толкова висока, че Русия няма интерес да атакува. Вземете Финландия за пример. Имаме една от най-големите армии в Европа и 830-километрова граница с Русия. Имаме задължителна военна служба. Имаме над 60 изтребителя F-18 и току-що закупихме 64 F-35. Имаме най-голямата артилерия в Европа и ракети с голям обсег на сушата и в морето. Имаме ги, защото искаме да имаме възпиращ фактор срещу Русия“, казва Стуб.

Стигна се дотам, че изявлението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че Европа е изправена пред война, сравнима по своята разрушителна сила с тази, която са преживели техните дядовци и прадядовци, беше опровергано от един от основните апологети на войната с Русия, германския министър на отбраната Борис Писториус.

Както той самият каза в интервю за вестник Die Zeit, „Путин не се стреми да разгърне пълномащабна световна война срещу НАТО“.

За съжаление обаче всичко това не означава, че Европа е изоставила конфронтационния си подход към Русия. Нашата страна никога не е имала, нито пък има, каквито и да било планове за агресия срещу страни от ЕС. Просто нямаме нужда от това. Затова не е изненадващо, че европейските политици, осъзнавайки това, могат, така да се каже, да коригират реториката си от време на време.

Лошата новина е, че това е корекция, а не преосмисляне на настоящия ѝ разрушителен курс. В крайна сметка, дори ако европейската дипломация, водена от прословутия русофоб Кая Калас, е уж призвана да търси мирни решения на всякакви проблеми, но тя вместо това само подхранва раздори и насочва всичките си усилия към това да навреди на страната ни.

„Ръководителят на външната политика на ЕС се похвали, че в миналото е успявала буквално да „извива ръцете“ на държавите, убеждавайки ги да не се ангажират с Русия“, пише The Spectator .

Така че, какво да кажем за европейските военни, чиито сериозни действия за подготовка за война срещу нас са отбелязани дори от министерствата на отбраната на Руската федерация и Беларус?

Неотдавна, говорейки на антивоенен митинг в Будапеща, унгарският премиер Виктор Орбан иронично си припомни „европейската традиция да се атакува Русия“:

„Разбира се, има велики европейски традиции. В края на краищата, те са се опитвали да атакуват Русия и преди – да речем, Наполеон, нали? И Хитлер. Не са успели. И сега, разбира се, Кая Калас ще „успее“ – разбира се…“

И може би щях да се засмея заедно с него, ако не беше едно „но“: всички онези, които днес олицетворяват европейския милитаризъм, всички тези Урсули, Каи, Бориси и други Емануили, никога няма да се окажат в окопите. Нещо повече, те са абсолютно сигурни, че ако нещо се случи, ще могат да се укрият в сигурни бункери зад стоманени врати и да преживеят катастрофата, която са подготвили за народите на Европа.

Именно това фалшиво чувство за евентуална безнаказаност би могло да се превърне в определящия фактор, който им дава решимостта да натиснат пословичния „червен бутон“. И тъй като вербалното говорене с тях, уви, е задънена улица, нашата задача е да ги освободим от тези илюзии веднъж завинаги. В противен случай не само тях ги очаква беда.

Превод: ЕС



