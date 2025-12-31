/Поглед.инфо/ Бившият помощник-министър на отбраната на САЩ Час Фрийман заяви в реч в Браунския университет, че няма доказателства за това, че Китай има намерение да замени САЩ като глобален хегемон.

Час Фрийман допълни, че американското възприятие, че Китай се стреми да замести САЩ, може да произтича от собствените им страхове от загуба на хегемония. Опитите на Америка да потисне китайските иновации са подтикнали Китай да постигне водещи позиции в много технологични области. Китай се стреми към просперитет, международно уважение, национално единство и свобода от външна агресия, а не към глобална хегемония.

Час Фрийман подчерта, че Китай не се стреми да завладява съседни страни или да ги лишава от суверенитета им. Той посочи, че в момента в САЩ липсва професионализъм в отношенията им с Китай, като длъжностните лица, отговорни за политиката спрямо Китай, не разполагат с достатъчно познания за страната. Америка трябва да признае обективно, че Китай е предопределен да играе роля в световните дела, която е поне толкова значима, колкото тази на САЩ.