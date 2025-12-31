/Поглед.инфо/ На 30 декември вечерта в Народния театър се проведе Новогодишна театрална и оперна гала. Партийните и държавни лидери на Китай Си Дзинпин, Ли Цян, Джао Лъдзи, Уан Хунин, Цай Ци, Дин Сюесян, Ли Си, Хан Джън и др. гледаха разнообразни спектакли заедно с граждани от различни среди в Пекин.

В галата се показаха театрални програми от артисти от всички възрасти, класически и иновационни програми, както и Пекински и местни опери. Галата показа развитието на това изкуство в Китай и впечатли зрителите в навечерието на новата година.