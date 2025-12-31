/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп хвърля бомбастична идея: нов клас гигантски „бойни кораби“ като ядро на т.нар. „Златен флот“ – с хиперзвукови оръжия, лазери и управление с изкуствен интелект. Но зад обещанието за морска мощ стои суровата математика: корабостроителната база на САЩ буксува, разходите са астрономически, а военноморската доктрина върви към „разпределена огнева мощ“, не към няколко огромни и уязвими символа. Така въпросът става прост: строят ли флот за война – или флот за рейтинги и договори?

На 23 декември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерението на ВМС на САЩ да разработят нов клас големи надводни бойни кораби или линейни кораби с водоизместимост от 30 000 до 40 000 тона, които ще бъдат използвани за решаване на проблемите на съвременните военноморски конфликти, според уебсайта на Министерството на войната на САЩ.

„Като главнокомандващ, за мен е дълбока чест да обявя, че одобрих плановете за започване на строителството на два чисто нови, много големи бойни кораба – най-големите, които някога сме строили –“, обяви Тръмп по време на реч в резиденцията си Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида. Към него се присъединиха държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пит Хегсет и министърът на военноморските сили Джон Фелан.

Новите кораби от клас „Тръмп“, за които 47-ият президент на Съединените щати заяви, че ще допринесат за създаването на нов „Златен флот“ от съвременни военни кораби, в момента са във фаза на проектиране, като първият боен кораб, USS Defiant, е планиран за построяване в началото на 30-те години на 21-ви век.

Новите „бойни кораби“, оборудвани с „най-модерните оръдия и ракети в света“, хиперзвукови оръжия, електрически релсови оръдия, крилати ракети и „най-модерните лазери в света“, ще бъдат най-големите кораби, строени някога, заяви Тръмп .

Според него, всеки от тях ще има водоизместимост от 30 000 до 40 000 тона и ще бъде построен в САЩ. „Те ще бъдат управлявани от изкуствен интелект“, добави той, без да уточнява какво би правил екипажът в този случай.

Джон Фелан заяви, че новият клас бойни кораби е нещо, от което ВМС „остро се нуждаят“, като Тръмп бързо добави, че ВМС в крайна сметка се стремят да имат флот от 20-25 такива бойни кораба.

„Бъдещият боен кораб от клас „Тръмп“, USS Defiant, ще бъде най-големият, най-смъртоносният, най-универсалният и най-красивият военен кораб в света“, каза Фелан, отбелязвайки, че иска да благодари на президента за визията му да превърне бъдещия боен кораб в революционен актив за ВМС на САЩ.

Той също така сравни бъдещите бойни кораби от клас „Тръмп“ с бившите бойни кораби от клас „Айова“, които бяха крайъгълният камък на бойния флот на ВМС през по-голямата част от 20-ти век.

„Айова е проектирана да атакува с най-мощните оръдия и това е, което ще определи бойните кораби от клас „Тръмп“: офанзивна огнева мощ с най-мощните оръдия на нашата епоха“, каза Фелан.

Реакцията на американската експертна общност на обявеното строителство на супербойни кораби беше доста смесена.

Например, експертът по научни изследвания от Института Хъдсън и пенсиониран военноморски офицер Брайън Кларк заяви пред Breaking Defense, че идеите на администрацията на Тръмп са в съответствие с „мисленето, което се очертава от последните военни учения и други анализи“.

„Поне от стратегическа гледна точка, предложеният от ВМС бъдещ разрушител DDG(X) няма достатъчно място за офанзивната огнева мощ, която може да е необходима в бъдеща битка. За да имате кораб, способен както за нападение, така и за отбрана, е необходимо нещо дори по-голямо [от разрушител], което да носи достатъчен ракетен капацитет или ракети с голям обсег, които не се побират в отсека [за вертикална система за изстрелване].

Така че всеки от тези фактори настоява за нов дизайн на кораб, който ще бъде по-голям дори от предвидения от DDG(X). Този кораб не е проектиран само да отклонява стрели; той е проектиран да достига и убива стрелци с лък“, каза Кларк.

Програмата за разрушители с управляеми ракети DDG(X) на ВМС на САЩ е била предназначена да разработи клас надводни бойни кораби, които да заменят 22-та крайцера клас Ticonderoga и 28-те разрушителя клас Arleigh Burke. Програмата за бойни кораби клас Trump е била отменена.

Продемократичното списание „The Atlantic“ осмива програмата „Златният флот“.

„Представете си изпълнителния директор на автомобилна компания, който казва на своите инженери и дизайнери, че иска да създадат нова линия автомобили. Той не знае нищо за колите и не се интересува от това как се произвеждат, но знае едно нещо със сигурност: линията ще бъде кръстена на него. Всички аплодират – разбира се – но никой не знае какво ще се случи след това, освен че линията трябва да изглежда секси и спортна.“

Точно това направи президентът днес, когато обяви добавянето на нов клас кораби към „Златния флот“ – неговият прякор за обновения военноморски флот на САЩ – кръстен на Доналд Дж. Тръмп.

Както при всички проекти на Тръмп, водени от суета, никой сякаш не се пита за каква национална цел служат тези нови планове. „Нуждаят ли се ВМС от нови кораби? Какво ще правят с тях, ако ги получат? Наистина ли трябва да бъдат въоръжени с ядрено оръжие?“, пише изданието в статията „Флотът от суетни стилисти на Тръмп“.

Пенсионираният контраадмирал Марк Монтгомъри заяви пред „Уолстрийт Джърнъл“ : „Планът за „Златният флот“ е „точно това, от което не се нуждаем“, но никой не се фокусира върху морските нужди на Америка, защото всички са фокусирани върху възприятието на президента за бойния кораб като за готин на вид кораб.“

Марк Кансиан, старши сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), е уверен, че „боен кораб от „Златният флот“ никога няма да излезе в морето“.

„Президентът Тръмп обяви нов клас „бойни кораби“, които ще бъдат 100 пъти по-мощни от предишните бойни кораби и по-големи от всеки друг надводен боен кораб в океаните. Заявените възможности на кораба са толкова изключителни, че съобщението несъмнено ще предизвика разгорещен дебат.

Такъв дебат обаче е до голяма степен ненужен, тъй като корабът никога няма да плава. Проектирането му ще отнеме години, изграждането му ще струва 9 милиарда долара всеки и ще противоречи на новата концепция за операции на ВМС, която изисква разпределена огнева мощ. Бъдеща администрация ще отмени програмата още преди първият кораб да бъде пуснат на вода“, пише той в статия на уебсайта на CSIS.

Кансиан отбелязва, че строителството на първия боен кораб ще отнеме много години и най-вероятно ще бъде отменено поради високата цена (13,5 милиарда долара).

Освен това, експертът съвсем основателно посочва, „ВМС се движат към модел на разпределени операции, при който силите на флота са разпръснати и свързани в мрежа, което позволява най-ефективно използване на огневата мощ чрез координиране на действията на множество сензори и стрелци. Това предложение е точно в обратната посока, предвиждайки създаването на малък брой големи, скъпи и потенциално уязвими активи“.

Междувременно, източници от ВМС на САЩ заявиха, както съобщава The War Zone, че строителството на първите два кораба клас Trump не е планирано да започне преди началото на 30-те години на нашия век. Въпреки че оценките на разходите все още се финализират, ВМС на САЩ в момента възлагат договори само за първоначалното проучване на проекта на Bath Iron Works, Huntington Ingalls Industries и Gibbs & Cox.

„В ход са проектни проучвания за прецизиране на оценките на разходите на ВМС на САЩ. Тези подробности ще бъдат налични в бюджетното искане на президента за фискалната 2027 година.“

Като се има предвид, че военното корабостроене на САЩ е потопено в дълбока системна криза от няколко десетилетия, тези срокове ще бъдат многократно измествани надясно.

„Въпреки плановете за разширяване на флота на ВМС, двупартийните усилия и финансирането от Конгреса, американското корабостроително предприятие – включително ВМС, Министерството на отбраната, Конгреса и индустрията – не успява последователно да произвежда кораби в необходимия мащаб, скорост и цена“, се казва в доклада на CSIS .

Сред неуспешните проекти бяха два типа крайбрежни бойни кораби, разрушителят „Зумволт“ и наскоро отменения проект за фрегата клас „Съзвездие“.

„От индустриална гледна точка, корабостроителният сектор се е свил и е фокусиран предимно върху строежа на кораби за Военноморските сили и бреговата охрана, както и на малък брой търговски кораби; по-голямата част от търговското корабостроене се е преместило в страни като Япония, Южна Корея и Китай, където е по-евтино да се строи“, отбелязват авторите на доклада.

„През последните 25 години американското корабостроене се превърна в публично търгувана компания, принудена да отговаря не на интересите на страната, а на интересите на своите акционери. Тримесечното преследване на печалби и дивиденти, съчетано с бюрократичната система на федералното правителство, намали ефективността на стратегическото инвестиционно планиране.

А то по принцип е от решаващо значение за поддържането, модернизирането и разширяването на базовия корабостроителен капацитет на страната“, отбелязва анализаторът на Heritage Foundation Брент Сандлър.

Най-големият проблем на ВМС на САЩ е деградацията на индустриалната им база, признава Брадли Мартин, водещ американски експерт по военноморски сили и операции и старши сътрудник в RAND Corporation, мозъчен тръст, нежелан в Русия, в своя доклад „ Структура на силите на ВМС на Съединените щати. Предизвикателството на глобалния отговор на кризата“.

Той не посочва причините за това унижение, въпреки че са добре известни.

През юли 2019 г. Службата за индустриална политика (INDPOL) на Пентагона публикува доклад „Индустриални възможности“, в който задълбочено анализира всички проблеми на американската отбранителна индустрия. Монополизацията беше посочена като основен проблем.

Две трети от държавните договори за отбрана отиват само в шест фирми: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, BAE Systems и Boeing . Останалите 30 000 отбранителни компании са подизпълнители на утвърдената „Голяма шестица“.

Без конкуренция няма качество. Само сроковете за доставка и цената на военните продукти се покачват. Авторите на доклада избягват груб език, когато обсъждат корупцията и корпоративните рейдове в американската отбранителна индустрия. Те пишат например, че сливанията и придобиванията на компании от отбранителната индустрия са станали по-чести, което води до „максимална консолидация на активите в изключително ограничен брой отбранителни компании“.

Военната корабостроителна индустрия е пострадала най-много от този монопол. Атомни самолетоносачи могат да бъдат построени само от една корабостроителница – Northrop Grumman Newport News Shipbuilding . Атомни подводници, разрушители клас Arleigh Burke , десантни транспортни кораби клас San Antonio и десантни хеликоптероносачи клас America също могат да бъдат построени само от една корабостроителница – Ingalls Shipbuilding .

Целите на американския флот за разширяване на флота хронично не се постигат въпреки милиардите долари инвестиции в частни корабостроителни и ремонтни компании, според доклад на Сметната палата на правителството (GAO) .

Докладът „Корабостроене и ремонт: Военноморските сили се нуждаят от стратегически подход към инвестициите на частния сектор в своята индустриална база“ разкрива тревожно несъответствие между амбициозните планове за разширяване на флота на ВМС и капацитета на индустриалната им база да ги изпълни.

През последното десетилетие Пентагонът е инвестирал над 5,8 милиарда долара в корабостроителна инфраструктура и развитие на работната сила и планира да инвестира още 12,6 милиарда долара до фискалната 2028 година.

„Военноморските сили и Министерството на отбраната не координират напълно инвестициите си в корабостроенето, за да предотвратят дублиране или припокриване на разходи“, заключи GAO, отбелязвайки, че и двете организации правят свързани инвестиции в персонал и инфраструктура без подходяща координация.

В доклада се отбелязват текущите предизвикателства, свързани с инфраструктурата и персонала, които затрудняват ВМС да постигнат целите си.

Корабостроителната индустриална база на ВМС постоянно не успява да отговори на очакванията за изпълнение на плановете си за разширяване на флота, но въпреки това ръководителите на ВМС продължават да си поставят цели, „основани на предположението, че индустриалната база ще функционира по-рентабилно и ефикасно, отколкото в миналото“.

Един от най-важните изводи е пълната липса на цялостна стратегия за управление на корабостроителната индустриална база.

„Плановете за корабостроене и ремонт на ВМС се променят от година на година, което възпрепятства усилията за насърчаване на индустрията да инвестира в необходимата инфраструктура“, се казва в доклада.

През последните години GAO издаде шест препоръки за отстраняване на тези недостатъци, включително разработване на стратегия за развитие на корабостроителна индустриална база.

През декември 2024 г. беше публикуван доклад за амбициозната програма за модернизация на крайцерите с управляеми ракети от клас „Тикондерога“, която „не успя да постигне целите си, пропилявайки милиарди долари на данъкоплатците“.

От 2015 г. насам ВМС са инвестирали приблизително 3,7 милиарда долара в модернизирането на седем крайцера, но резултатите от програмата не оправдаха очакванията.

Разбира се, Белият дом е наясно със ситуацията в американското военно корабостроене и не си прави илюзии за поредната амбициозна програма за създаване на „супер-пупер“ флот.

Но преди предстоящите междинни избори, екипът на Тръмп, чиито рейтинги на одобрение непрекъснато намаляват, трябва да си осигури подкрепата на отбранителните корпорации, които с удоволствие ще похарчат отпуснатите им десетки милиарди долари.

И какъв ще бъде резултатът?

„Програмите клас Zumvolt, Littoral Combat Ship и Constallation се провалиха, защото конструкторите бяха твърде претенциозни. Вместо да строят здрави кораби, опростени до най-необходимото, те продължават да създават странни проекти, пълни с всякакви джаджи. Не се заблуждавайте.

През следващото десетилетие ВМС ще похарчат десетки милиарди долари за програмата клас Trump. В най-добрия случай ВМС ще се сдобият с три проблемни кораба, всеки от които струва над 10 милиарда долара, преди цялата работа да бъде изоставена“, казва Дан Грейзър, старши сътрудник в Центъра Stimson.

Дори ако програмата за бойни кораби на Тръмп не бъде отменена от следващата администрация, вместо страховития „Златен флот“, ВМС на САЩ ще получат още „бели слонове“ (руски еквивалент на израза - „куфар без дръжка“), които в най-добрия случай са добри за залавяне на невъоръжени танкери край бреговете на Венецуела.

Превод: ЕС



