/Поглед.инфо/ В първото издание на списание "Циушъ" за 2026 г., което ще излезе от печат на 1 януари, ще бъде публикувана статията на Си Дзинпин "Да се научим и прилагаме добре духа на Четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП".

В статията се посочва, че е необходимо сериозно да се прилага духът на пленума, решително да се насърчава висококачественото развитие и да се ускори изграждането на нов модел на развитие. Трябва да се ускори изграждането на единен национален пазар и постоянно да се разширява отварянето на високо ниво. Също така трябва да се гарантира и подобрява благосъстоянието на хората и постепенно да се насърчава общия просперитет за всички. Необходимо е да се оптимизира регионалното икономическо разпределение, да се насърчава координираното регионално развитие, да се подпомага интеграцията между градските и селските райони, да се обърне внимание на координацията на различните политики и да се поддържа последователност в макроикономическата политика.

В статията се посочва, че пленумът е приел „Препоръки“, които определят приоритетите за стратегическите задачи, свързани с модернизацията в китайски стил през периода на 15-ата петилетка, които представляват програмен документ за социално-икономическо развитие на Китай през този период.