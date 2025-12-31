/Поглед.инфо/ Вчера руското Министерство на външните работи заяви, че Москва се противопоставя на всички дейности за „независимост на Тайван“. Министерството заяви, че „някои страни спазват принципа за „един Китай“, обаче се застъпват за запазване на статуквото, което означава, че те не признават китайския принцип за национално обединение“. В момента тайванският въпрос се е превърнал във военно стратегическо средство на тези страни за забавяне на Китай.

Руското Министерство на външните работи изтъкна отново, че Русия признава Тайван като неделимата част от китайската територия и се противопоставя на всички форми на сепаратистки дейности. Тайванският въпрос е вътрешната работа на Китай, затова Пекин има законно право да защитава държавния суверенитет и териториалната си цялост.