/Поглед.инфо/ На 13 март беше официално публикувана програмата на 15-ия петгодишен план. По отношение на основните показатели за икономическото развитие за следващите пет години се предвижда растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) да се поддържа в разумни граници. Годишните цели ще се определят според конкретната икономическа ситуация. Това трябва да създаде основа за удвояване на БВП на глава от населението до 2035 г. спрямо 2020 г., с което Китай ще достигне нивото на средноразвитите държави.

Заместник-директорът на Отдела за стратегическо развитие и планиране към Държавната комисия за развитие и реформи Пън Шъчън заяви, че се предлагат целенасочени иновативни мерки за насърчаване на развитието на образованието, науката и технологиите. Акцент се поставя и върху съчетаването на инвестициите в материални активи с инвестициите в човешки капитал, както и върху засилването на регионалното взаимодействие.

В същото време се планира реализирането на 109 големи проекта в шест области. Сред тях са хидроенергийният проект „Яся“, новият канал за воден транспорт „Трите клисури“ и развитието на сателитния интернет. Тези ключови и емблематични проекти се очаква да допринесат значително за изпълнението на целите и задачите, заложени в програмата.