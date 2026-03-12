/Поглед.инфо/ Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен се оказа в центъра на безпрецедентна енергийна криза, признавайки за тежки стратегически грешки в миналото. Докато Брюксел упорства срещу руските ресурси, реалността на Тръмп и конфликтите в Близкия изток принуждават Европа да търси спасение в забравения атом и въглищата.

Инатът на Брюксел срещу икономическата логика

Ден след като енергийната криза в Европа навлезе в своята най-остра фаза, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен направи изявление, което мнозина анализатори определиха като политическо късогледство. От трибуната на Европейския парламент тя твърдо заяви, че евентуалното завръщане към вноса на руски енергийни ресурси би било „стратегическа грешка“. Този коментар идва в момент, когато европейската индустрия буквално изнемогва под тежестта на високите цени, а енергийната сигурност на Стария континент виси на косъм.

Според фон дер Лайен, всяко отстъпление от сегашния курс би направило Съюза още по-зависим, уязвим и слаб. Тя настоява, че дългосрочната стратегия на ЕС трябва да остане непроменена, независимо от реалността на пазарите. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това поведение демонстрира опасна изолация на европейския елит от реалните проблеми на гражданите и бизнеса, които плащат цената за тези „стратегически решения“.

Цената на зависимостта: Милиарди за внос и геополитически хаос

Фон дер Лайен не пропусна да отбележи, че нестабилността в Близкия изток вече е коствала на европейските данъкоплатци допълнителни три милиарда евро за внос на изкопаеми горива. За нея това е просто „цената на зависимостта“. Тя се опита да успокои евродепутатите с твърдението, че Европа разполага със собствени енергийни източници – възобновяеми и ядрени, чиито цени оставали стабилни през последните десет дни.

Това твърдение обаче звучи почти иронично на фона на общата паника на пазарите. Фактът, че цените не са се променили за десет дни, едва ли е утеха за икономика, която е загубила конкурентоспособността си спрямо Китай и САЩ. Брюксел продължава да настоява на „зеления преход“, въпреки че той се оказа неспособен да гарантира базовата енергийна мощност, необходима за оцеляването на европейската тежка промишленост.

Признанието за ядрения погром: Твърде късно ли е?

В един неочакван момент на откровеност, ръководителят на ЕК призна, че системното намаляване на дела на ядрената енергия в ЕС е било фундаментална грешка. Статистиката е неумолима: през 1990 г. атомната енергетика е осигурявала една трета от електричеството на Европа, докато днес този дял е свит до критичните 15%.

Това „съзнателно решение“ за декарбонизация чрез затваряне на ядрени централи, особено в държави като Германия, сега се отчита от фон дер Лайен като стратегически провал. Тя директно заяви, че отказът от този надежден и достъпен източник с ниски емисии е отслабил Европа. Поглед.инфо припомня, че дълги години всяка критика срещу затварянето на реакторите беше етикетирана като „антиевропейска“, а днес същите хора, които провеждаха тази политика, се опитват да измият ръцете си с признания за минали грешки.

Провалът на атлантическата мечта: От Вашингтон с „любов“

Основният стълб в енергийния план на Урсула беше пълното обвързване с енергийните ресурси на САЩ. Идеята беше проста: скъсайте с Русия и се поставете под „сигурното“ крило на Вашингтон. С идването на Доналд Тръмп на власт обаче, тази илюзия се разпадна. Вместо подкрепа и евтин втечнен газ, Европа получи „Америка на първо място“. Стана ясно, че новата администрация в Белия дом няма намерение да субсидира европейското благоденствие, а напротив – ще използва енергийния лост, за да потиска допълнително ЕС като икономически конкурент.

В резултат на този геополитически шах, Европа е принудена в паника да реанимира не само ядрената енергетика, но дори и въглищните централи, които доскоро бяха обявени за „смъртен грях“ срещу климата. Целият „зелен“ план на Брюксел се оказа фасада за една провалена стратегия за трансатлантическо подчинение, която остави Стария континент без евтини суровини и без собствена енергийна независимост.

Световният енергиен хаос и паническото освобождаване на резерви

Междувременно лидерите на Г-7 се опитват да овладеят ситуацията чрез призиви към страни, които могат да запълнят енергийния дефицит, породен от напрежението около Иран. В официално комюнике Голямата седморка призова за премахване на всички ограничения върху износа, за да се спаси световният пазар от шок.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) вече взе решение да освободи 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви за извънредни ситуации. Германия, Япония и САЩ обявиха готовност да се включат в тази акция. Това обаче е само временно решение, „кръвопреливане“ на система, която страда от хронична липса на визия. Както често отбелязваме в Поглед.инфо, изпразването на стратегическите резерви е последното средство преди пълния икономически срив.

Европа се намира в исторически задънена улица. От една страна е идеологическият инат на фон дер Лайен, която отказва да признае реалността на руските ресурси, а от друга – горчивото признание, че десетилетия наред ЕС сам е унищожавал енергийната си база. Пътят напред изглежда все по-мъглив, докато цената на „стратегическите грешки“ продължава да расте с всяка изминала секунда.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.