/Поглед.инфо/ Проф. Янко Янев предупреждава, че България е изправена пред стратегически избор – или ще възроди ядрената си енергетика с нови реактори в Козлодуй и Белене, или ще се превърне в енергийно зависима и икономически изостанала държава. Докато Европа вече признава грешките на Зелената сделка и се връща към ядрената енергия, българският политически елит продължава да се занимава с дребнотемие вместо със съдбовните решения за следващите десетилетия.

В предаването „Конкретно“ по Поглед.инфо Георги Стамбуриев разговаря с проф. Янко Янев за една от най-важните теми за бъдещето на България – ядрената енергетика и енергийната независимост.

Европа започва да признава, че отказът от атомната енергия е стратегическа грешка, а държави като Франция, Китай и Русия вече строят ново поколение реактори.

На този фон възниква ключовият въпрос:

ще успее ли България да възроди своята ядрена програма или ще остане зависима от внос на електроенергия?

В разговора ще чуете:

– защо България има нужда от четири нови ядрени блока

– какви са рисковете за енергийната система на страната

– може ли Белене да бъде завършен проект

– защо политическите решения могат да доведат до енергийна катастрофа

Това е разговор за бъдещето на българската икономика, индустрия и национална сигурност.

Втора част утре вечер:

