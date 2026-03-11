/Поглед.инфо/ Проф. Янко Янев предупреждава, че България е изправена пред стратегически избор – или ще възроди ядрената си енергетика с нови реактори в Козлодуй и Белене, или ще се превърне в енергийно зависима и икономически изостанала държава. Докато Европа вече признава грешките на Зелената сделка и се връща към ядрената енергия, българският политически елит продължава да се занимава с дребнотемие вместо със съдбовните решения за следващите десетилетия.
В предаването „Конкретно“ по Поглед.инфо Георги Стамбуриев разговаря с проф. Янко Янев за една от най-важните теми за бъдещето на България – ядрената енергетика и енергийната независимост.
Европа започва да признава, че отказът от атомната енергия е стратегическа грешка, а държави като Франция, Китай и Русия вече строят ново поколение реактори.
На този фон възниква ключовият въпрос:
ще успее ли България да възроди своята ядрена програма или ще остане зависима от внос на електроенергия?
В разговора ще чуете:
– защо България има нужда от четири нови ядрени блока
– какви са рисковете за енергийната система на страната
– може ли Белене да бъде завършен проект
– защо политическите решения могат да доведат до енергийна катастрофа
Това е разговор за бъдещето на българската икономика, индустрия и национална сигурност.
Втора част утре вечер:...
#България #Енергетика #ЯдренаЕнергия #Козлодуй #Белене #Геополитика #Европа #ПогледИнфо
Среща на живо с проф. Николай Витанов
Информационен бюлетин
18 март (сряда)
19:00 ч.
Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А
Какво наистина се случва със света около нас?
Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.
- Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?
- Възможна ли е нова голяма ескалация?
- Какви са реалните рискове за България?
- Къде се намираме в глобалната турбулентност?
Без монтаж.
Без предварително подготвени отговори.
Разговор лице в лице.
Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.
Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201
Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.