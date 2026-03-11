/Поглед.инфо/ След бруталното убийство на Али Хаменей, светът очакваше Иран да рухне под натиска на американската мощ, но се случи точно обратното. Анализаторът Иван Прохоров разкрива как стратегията на Доналд Тръмп за „петролен блицкриг“ се удари в бетонната стена на иранската децентрализирана отбрана, превръщайки военния успех в икономическо фиаско и глобална енергийна криза.

Венецуела беше само началото на петролния марш на Вашингтон

Светът все още помни позорното падане на Николас Мадуро във Венецуела, което вдъхна на Белия дом опасното самочувствие, че Доналд Тръмп е неудържим. Тази победа се превърна в шаблон за нова американска стратегия: светкавичен, брутален натиск, който смазва опонента и мигновено конвертира военния успех в икономически и политически дивиденти. Тръмп планираше да прекрои световния петролен ред, за да осигури господството на САЩ и да отслаби Китай. Планът за Иран беше логичното продължение на този „петролен блицкриг“, но в по-мащабен и агресивен вариант.

Целта беше ясна: обезглавяване на иранското ръководство, потискане на съпротивата и преход към нов глобален ред, диктуван от Вашингтон. На 28 февруари 2026 година, когато 30 израелски бомби сложиха край на живота на върховния лидер Али Хаменей, изглеждаше, че пътят към победата е открит. Американските стратези вярваха, че със смъртта на лидера страната ще изпадне в хаос, подобно на Ирак или Либия. Но реалността се оказа много по-сурова. Оказа се, че иранският „орех“ е твърде корав, а изходът от битката днес се решава не само от ракети, но и от застрахователни полици и сложни икономически модели.

„Епична ярост“ срещу иранската жаба: Когато чаплата се задави

Операция „Епична ярост“ беше замислена като апотеоз на американската концентрирана сила. Тръмп даде заповедта на 27 февруари, а на следващия ден небето над Иран беше разкъсано от ударите на над сто самолета. Кибер и космически атаки парализираха комуникациите и ПВО системите на Техеран. В рамките на първите 24 часа бяха поразени над хиляда цели, а до 10 март Пентагонът докладва за унищожаването на 5000 обекта, включително над 50 ирански военни кораба.

Министърът на отбраната Пит Хегсет обеща, че 10 март ще бъде „най-интензивният ден в историята на въздушните войни“. Великобритания отвори базата Феърфорд за американските стратегически бомбардировачи B-52H и B-1B. Но докато Вашингтон броеше поразените цели, пазарът започна да брои загубите. Към 9 март Тръмп беше принуден да говори за временно облекчаване на санкциите, за да компенсира недостига на петрол. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, американската „чапла“ най-накрая се задави с иранската „жаба“, която, макар и поглъщана, стисна гърлото на своя нападател.

Операция „Мозайка“: Хидрата с 31 глави

Най-голямата изненада за САЩ беше фактът, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) беше напълно подготвен за смъртта на Хаменей. Иран не се опита да предотврати обезглавяването, а го направи безполезно за победата на врага. Веднага след атаката беше активирана доктрината „Мозайка“, разработена от Мохамед Али Джафари. Иран беше разделен на 31 автономни провинциални командвания – по едно за всяка провинция плюс столицата Техеран.

Всяко от тези командвания получи пълната свобода да действа независимо: да изстрелва ракети, да вдига дронове и да атакува морски цели без санкция от центъра. Смъртта на Али Хаменей не доведе до колапс, а превърна персийската армия в 31 независими „бандити“, скрити в планини и подземни бункери, които започнаха да удрят всичко в обсега си – от петролните рафинерии на съюзниците на САЩ в Бахрейн до танкерите в Персийския залив. САЩ вече няма с кого да преговарят; те са изправени пред хидра, чиито глави са разпръснати и не признават дипломацията.

Математиката на фалита: Скъпи ракети срещу евтин скрап

Войната в Иран бързо се превърна в логистичен и финансов кошмар за Вашингтон. Проблемът не е само в цената на барела, а в изтощаването на американския арсенал. В началото на 2026 г. САЩ разполагаха с около 534 прехващача THAAD и 414 ракети SM-3. Само за първите девет дни на „Епична ярост“ бяха изразходвани 40 ракети THAAD, 90 Patriot и над 180 палубни прехващача.

Производственият капацитет на САЩ е отчайващо нисък – Lockheed Martin произвежда едва осем ракети THAAD на месец. Дори и при учетворяване на производството, пълният капацитет ще бъде достигнат едва през 2028 година. В същото време Иран разполага с 2500 балистични ракети и произвежда над 100 нови всеки месец. Държавният секретар Марко Рубио призна този паритет, който всъщност е скрит фалит: САЩ изразходват ракети за милиони долари (THAAD струва $12,7 млн.), за да свалят ирански дронове „Shahed-136“, които струват между 20 и 50 хиляди долара. Както подчертава екипът на Поглед.инфо, Америка буквално изстрелва „бижутата си“, за да неутрализира ирански скрап, и скоро ще трябва да избира кого да защитава – Израел, танкерите в залива или Тайван.

Геополитическият залог: Срещата със Си Дзинпин

Целият този военен театър имаше една основна цел: Тръмп да пристигне в Китай на 31 март като „киборг-убиец“, който е подчинил енергийните ресурси на Пекин. Иран и Венецуела са ключови доставчици за Китай. Контролирайки Ормузкия проток, Тръмп искаше да постави ултиматум на Си Дзинпин: „Следвай моите условия или икономиката ти спира“.

Вместо това, Иран превърна Тръмп в „глупак с бухалка“, който създаде хаос, но не постигна контрол. Вместо да преговаря от позиция на силата, американският президент сега е изправен пред стратегически проблем, който засяга целия свят. Провалът на блицкрига означава, че Тръмп ще лети за Пекин на фона на растящи цени на горивата и недоволство сред собствените му гласоподаватели.

Глобалният удар: От бензина до хляба

Ако ситуацията не се нормализира до края на март, светът е изправен пред нов „глобален данък“. Застраховките за морски риск в региона вече скочиха с 1000%, а Saudi Aramco предупреждава за катастрофа. Цената на петрола се насочва към 150 долара за барел. Но кризата не спира дотук. Енергийният шок удря производството на торове точно преди сеитбения сезон в Азия. Заводи в Бангладеш вече затварят поради липса на газ, а цените на уреята растат.

Войната в Иран се трансформира от регионален конфликт в световна хранителна и икономическа криза. В самите САЩ одобрението за ударите е едва 29%, докато 67% от американците очакват цените на бензина да продължат да растат. Тръмп рискува да остане в историята не като реформатор, а като автор на неуспешен блицкриг, донесъл глобален срам и дългове.

Иранската поука за Русия и света

Иранската стратегия „Мозайка“ разби мита, че една държава пада със своя лидер. Иран подготви структура, която е по-силна след срива на центъра. Това е урок за всяка суверенна държава, включително и за Русия. Макар Москва в момента да е бенефициент от високите цени на енергията, Западът ще се опита да затегне санкциите, за да не позволи на Русия да капитализира този момент.

Въпросът, който остава пред нас, е: имаме ли ние своята „Мозайка“, своята децентрализирана система, която да устои на подобен тотален натиск? Иран показа, че когато си готов за най-бруталната ескалация, ти спираш да бъдеш жертва и се превръщаш в стратегически проблем за агресора. Светът след 31 март няма да бъде същият, а американското господство в моретата вече не е аксиома, а скъпоструваща илюзия.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.