/Поглед.инфо/ Телефонният разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин разкри нови геополитически линии на напрежение – от Украйна до Близкия изток. Според Яков Кедми войната срещу Иран е стратегически залог за самото политическо бъдеще на Тръмп: ако режимът в Техеран не бъде свален, президентът на САЩ рискува тежко поражение. В същото време Русия и Китай вече преосмислят световната архитектура на сигурността, а възможното отслабване или разпадане на Иран може да доведе до драматични промени – включително усилване на Турция и нов баланс на силите в Близкия изток и Кавказ.
Телефонният разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин постави редица въпроси за бъдещето на глобалната политика. Какво означава този разговор за войната в Близкия изток? Как ще се отрази конфликтът с Иран на войната в Украйна?
В интервю на Владимир Трифонов за Поглед.инфо бившият ръководител на израелската служба НАТИФ Яков Кедми анализира най-важните геополитически последици от войната.
Според него Тръмп е поставил на карта цялото си политическо бъдеще – ако САЩ не постигнат смяна на режима в Иран, това може да доведе до сериозен политически удар за американския президент.
Кедми разглежда също:
– разговорите между Путин и лидерите на арабските монархии
– рисковете от разпадане на Иран
– възможното усилване на Турция
– стратегическата реакция на Китай и Русия
– защо Европа практически отсъства от този конфликт
Войната в Близкия изток вече променя глобалния баланс на силите.
Втората част утре вечер:...
