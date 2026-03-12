/Поглед.инфо/ Известният синолог Николай Вавилов и водещи военни анализатори чертаят тревожна картина за бъдещето на глобалната сигурност. Докато Украйна е изправена пред фатален риск от срив на фронтовата линия, ескалацията между САЩ и Иран в Ормузкия проток заплашва да прерасне в мащабен сблъсък, който ще принуди Европа към отчаяни и асиметрични действия срещу руските северни територии.

Украинската шахматна дъска и иранският тригер

Ситуацията на украинския театър на военните действия навлиза в своята критична фаза, като според анализа на синолога Николай Вавилов, Киев е изправен пред непосредствената опасност от пълна деструкция на отбранителните си линии. Този потенциален колапс обаче не е изолирано събитие, а е тясно обвързано с динамиката в Близкия изток. Геополитическата логика сочи, че ако САЩ и техните съюзници бъдат въвлечени в мащабна сухопътна операция срещу Иран, ресурсите на Запада ще бъдат критично разтеглени.

Вавилов подчертава, че евентуална кампания срещу Техеран ще послужи като катализатор за окончателното поражение на украинските въоръжени сили. В този сценарий Киев ще остане без необходимата логистична и финансова подкрепа, което ще позволи на руските сили да реализират стратегически пробив. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, връзката между тези две горещи точки е неразривна – всяко разпалване на пожара в Ормузкия проток директно гаси надеждите на украинското ръководство за оцеляване.

Европейската паника и рискът от асиметрична война на север

Изправена пред недостиг на конвенционални сили и ниска бойна готовност, Европа може да предприеме изключително опасни стъпки. Вавилов предупреждава, че европейските столици, усещайки слабостта си в Украйна, могат да потърсят асиметричен отговор. Това включва провокации и военни действия в региони, които досега се считаха за относително стабилни – Калининградска, Мурманска и Ленинградска области, както и самия Санкт Петербург.

Логиката на подобен ход е отчаяна: да се отклони вниманието на Москва и да се принуди Русия да пренасочи ресурси от южното направление към северните си граници. Реакцията на Кремъл обаче е предвидима и твърда. В отговор на всяка заплаха срещу Калининград, Русия е готова да започне мащабна операция за установяване на пряк сухопътен коридор с анклава. Това поставя НАТО в невъзможна позиция. При перспективата за война на два или повече фронта, Алиансът може да се окаже парализиран, а задействането на Член 5 да остане само на хартия пред лицето на реалната опасност от глобален ядрен конфликт.

Ормузкият проток: Иранското предизвикателство и ултиматумът на Тръмп

Напрежението в Близкия изток достигна червената линия след съобщенията, че Иран е започнал да поставя мини в стратегически важния Ормузки проток. Този ход е директна атака срещу световната енергийна сигурност и корабоплаването. Доналд Тръмп реагира остро, заявявайки, че ако мините не бъдат премахнати незабавно, последствията за Иран ще бъдат на „ниво, невиждано досега“.

Тази реторика обаче се сблъсква с реалността на терен. Анализаторите посочват, че Иран не само разполага с капацитет да блокира протока, но и вече демонстрира готовност за директна конфронтация. Използването на морски мини е асиметричен инструмент, който може да неутрализира технологичното превъзходство на американския флот в тесните води на залива. Въпросът е дали Вашингтон е готов за цената на една нова голяма война в региона, или Тръмп просто използва блъф, за да принуди Техеран към отстъпки.

Огнен дъжд над американските бази в региона

Докато дипломатическите совалки се провалят, военните действия вече са факт. Регистрирани са мощни експлозии във военновъздушната база „Мувафак Салти“ в Йордания след ирански ракетен удар. Паралелно с това, американската авиобаза „Виктория“, разположена в близост до летището в Багдад, е подложена на безмилостен обстрел. Военният кореспондент Олег Блохин съобщава за седем атаки в рамките само на един час, довели до пълно прекъсване на електрозахранването в обекта.

Тези удари демонстрират уязвимостта на американското военно присъствие в Ирак и Йордания. Те са ясно послание, че всяко действие на САЩ срещу иранската територия ще бъде посрещнато с незабавен и съкрушителен отговор срещу техните регионални проксита и бази. Ситуацията в базата „Виктория“ е показателна за хаоса, в който могат да изпаднат американските сили при липса на адекватна противовъздушна отбрана срещу масирани атаки с дронове и ракети.

Стратегическите грешки на Вашингтон и възходът на Пекин

Според Вавилов, САЩ вече са загубили първата фаза от голямата конфронтация с Китай. Сега Вашингтон е на път да направи нова „грешка в преценката“, опитвайки се да постигне бързи резултати с малки сили в Близкия изток. Анализаторът предвижда, че всеки опит за ограничена сухопътна операция ще доведе до огромни жертви сред американските военнослужещи.

Американските стратези изглежда не осъзнават, че времето на лесните победи е отминало. Разполагането на голям контингент ще отнеме месеци, през които Иран и неговите съюзници могат да нанесат непоправими щети на интересите на САЩ. Колумнистът Сергей Латышев допълва, че дори в обкръжението на Тръмп вече се чуват гласове за търсене на изход от конфликта. Президентът започва да осъзнава, че амбициозните цели за едновременно потискане на Иран и подкрепа за Израел са непостижими в сегашната политическа и икономическа реалност.

Западът в капана на собствената си стратегия

В момента, в който Русия е готова да нанесе своя решителен удар в Украйна, Западът изглежда парализиран от страх и нерешителност. Както подчертава екипът на Поглед.инфо, американското общество не е готово за нови дълги войни, а ниската обществена подкрепа за Тръмп го притиска да търси деескалация, въпреки войнствения си тон.

Изходът от тази криза ще определи новия световен ред. Ако Русия успее да защити северните си граници и да довърши операцията в Украйна, докато САЩ затъват в иранските пясъци, господството на Вашингтон ще приключи окончателно. Европа, от своя страна, рискува да се превърне в бойно поле на една асиметрична война, за която нито икономиката, нито армиите ѝ са подготвени.

