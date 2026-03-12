/Поглед.инфо/ Началото на 2026 г. беляза окончателното разпадане на стария архитектурен ред на международната сигурност. Докато администрацията на Доналд Тръмп се опитваше да диктува нови, „подобрени“ условия за контрол над въоръженията, Владимир Путин отговори с безпрецедентно укрепване на руската ядрена триада. Анализаторите на китайското издание „Байдзяхао“ разкриват как Пекин и Москва обединиха усилия в мощна контраатака, оставяйки Вашингтон в състояние на стратегическа изолация и забавени реакции.

Крахът на СТАРТ и илюзиите на Вашингтон за нов диктат

Едва започналата 2026 година вече се очертава като повратна точка в съвременната история. Светът, който дълго време разчиташе на крехкия баланс, осигурен от международните договори, днес се намира на прага на качествено нова епоха. Основната причина за това напрежение е окончателното прекратяване на Договора за мерки за по-нататъшно съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия (СТАРТ) между Русия и Съединените щати. Този документ беше последният стълб, който крепеше ядрената стабилност между двете свръхсили.

Според информацията, предоставена от авторитетното китайско издание „Байдзяхао“, администрацията на Доналд Тръмп е влязла в новата година с амбициозен план. Вашингтон е целял да замени досегашното споразумение с нов, „разширен“ и „подобрен“ договор, който да постави Русия в неизгодна позиция и същевременно да ограничи нарастващата мощ на Китай. Американските стратези са вярвали, че чрез икономически и политически натиск ще успеят да принудят Москва да приеме техните правила. Сметките им обаче се оказаха напразни. Русия, под ръководството на Владимир Путин, реагира със светкавична скорост, изпреварвайки дипломатическите маневри на Белия дом.

Ядрената триада като аргумент на руската стратегическа решителност

Вместо да седне на масата за преговори при условията на Тръмп, Москва избра пътя на суверенното укрепване на своята отбрана. Публичното предупреждение на президента Путин, че Русия поема безкомпромисен курс към форсирано развитие на своята ядрена триада – сухопътни, морски и въздушни стратегически сили – прозвуча като гръм от ясно небе във Вашингтон. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, това не е просто декларация на намерения, а реално пренасочване на ресурси към технологии, които правят американската система за противоракетна отбрана практически безполезна.

Разработването на нови хиперзвукови системи, подводни дронове и междуконтинентални ракети от следващо поколение дава на Кремъл самочувствието на страна, която не може да бъде изнудвана. Руската стратегическа решителност стана факторът, който осуети плановете на САЩ за „ядрен диктат“. Вашингтон, който свикна да води преговори от позицията на силата, този път се сблъска с контрагент, който вече е преминал към практическо изпълнение на своята програма за сдържане.

Китайската „контраатака“: Пекин отказва да влезе в капана

Един от ключовите аспекти на американската стратегия беше опитът Китай да бъде вкаран в тристранно споразумение за контрол над въоръженията. Идеята на Тръмп беше проста: да използва Русия, за да ограничи китайския арсенал. Пекин обаче реагира мигновено и, по думите на „Байдзяхао“, премина в „контраатака“. Китайското ръководство не само изрази пълна публична подкрепа за действията на Русия, но и категорично отказа да се присъедини към каквито и да е нови договори от типа на СТАРТ на този етап.

Аргументацията на Пекин е желязна – докато САЩ и Русия притежават хиляди ядрени глави, Китай поддържа арсенал, предназначен единствено за минимално необходимо сдържане. Изискването на Вашингтон Китай да се разоръжава наравно със свръхсилите беше оценено като абсурдно и лишено от логика. Вместо да се поддаде на натиска, Пекин призова Москва и Вашингтон да възобновият двустранния си диалог, ясно показвайки, че няма да позволи да бъде използван като пешка в американската геополитическа игра. Поглед.инфо отбелязва, че тази синхронизация между Москва и Пекин е най-големият кошмар за американските стратези, превърнал се в реалност.

Стратегическото доверие между Москва и Пекин срещу бавните реакции на САЩ

Китайското издание обръща специално внимание на факта, че между Русия и Китай съществува т.нар. „стратегическо взаимно доверие“. Това е категория, която западните политици често подценяват, разчитайки на трансакционни отношения. В случая обаче съюзът между двете евразийски сили се оказа много по-дълбок от обикновен интерес. Те демонстрират способност за координирано противодействие на външни заплахи, което значително надвишава сумарните им индивидуални възможности.

Докато Русия действа решително, а Китай осигурява икономическия и дипломатически тил, Съединените щати изглеждат тромави и закъсняващи в своите реакции. Тръмп, който заложи на агресивния стил в социалните мрежи и медиите, се сблъсква с реалността, в която неговите „лостове за влияние“ просто не работят. Липсата на гъвкавост в американската външна политика води до това, че всяко тяхно действие предизвиква още по-мощен и синхронизиран отговор от страна на източния тандем.

Провалът на санкционния натиск и петролната илюзия на Тръмп

Паралелно с ядрения въпрос, Вашингтон претърпя поражение и на енергийния фронт. Припомняме, че миналата година администрацията на Тръмп положи неимоверни усилия да принуди Си Дзинпин да спре вноса на руски петрол. Целта беше ясна – да се пресуши финансовият поток към Кремъл. Резултатът обаче беше точно обратният. Китай не само не намали вноса, но и го увеличи, превръщайки се в основен пазар за руските енергийни ресурси.

Този икономически съюз се оказа по-силен от всякакви заплахи за вторични санкции. Колкото повече американците се опитват да „затегнат гайките“, толкова повече Москва и Пекин ускоряват процесите на дедоларизация и изграждане на алтернативни финансови системи. Така Западът сам, чрез своята политика на санкционен натиск и експанзия на НАТО, доведе до това, което анализаторите преди десет години наричаха „абсолютно неприемлив сценарий“ – неразривното сближаване между Русия и Китай.

Новата архитектура на сигурността в свят без договори

Днес светът е по-близо до критичната точка, отколкото по време на Студената война, но с една съществена разлика – сега центровете на сила са повече и те са по-добре подготвени за дългосрочна конфронтация. Китай се утвърждава като стабилизиращ фактор със своята икономическа мощ, докато Русия демонстрира стратегическа решителност, подкрепена от най-модерното въоръжение.

Комбинираният отговор на двете държави показва, че епохата на еднополюсния свят е окончателно в миналото. Вашингтон вече няма реални механизми, с които да диктува условията на великите сили в Евразия. Колкото по-силно е желанието на САЩ да запазят своята доминираща роля чрез натиск, толкова по-бързо се гради новият блок, в който „американското лидерство“ не е нищо повече от исторически спомен. Глобалната шахматна дъска е пренаредена и този път Москва и Пекин направиха първия, решаващ ход.

