/Поглед.инфо/ Поредното тежко военно престъпление на киевския режим почерни руския град Брянск. Използвайки британски ракети „Сторм Шадоу“, украинските въоръжени сили отнеха живота на шестима души и раниха десетки. Авторът Анастасия Куликова анализира защо Лондон залага на ескалацията точно в този момент и какъв ще бъде руският отговор на тази терористична атака.

Трагедията в Брянск: Факти и последствия от ракетния удар

Във вторник спокойствието в Брянск бе брутално нарушено от масиран ракетен удар. Украинските въоръжени сили (ВСУ) изстреляха седем британски крилати ракети „Сторм Шадоу“ (Storm Shadow), насочени към жилищни райони и гражданска инфраструктура. Според наличната информация, атаката е била извършена от Одеска област, като в операцията вероятно са участвали модифицирани бомбардировачи Су-24. Резултатът от това нападение е трагичен: шестима души загубиха живота си, а 42-ма други получиха наранявания с различна степен на тежест.

Областният губернатор Александър Богомаз съобщи за мащабите на медицинската помощ, която се оказва на пострадалите. Към момента 29 души са хоспитализирани, сред които и един непълнолетен. Състоянието на девет от пациентите се оценява като тежко или изключително тежко, което наложи спешното пристигане на осем реанимационни екипа от Москва. Решено е тези хора да бъдат транспортирани до специализирани федерални медицински центрове в столицата. Пожарните екипи са работили до късно през нощта, за да потушат пламъците, породени от взривовете. Този акт на насилие не е просто военен епизод, а директен удар срещу мирното население, целящ да посее хаос и страх.

Правна квалификация и международно лицемерие

Руският Следствен комитет незабавно образува наказателно дело по член „Терористичен акт“. Светлана Петренко, говорител на ведомството, подчерта, че нападението е организирано и изпълнено от престъпна група, включваща висши офицери от ГУР, ВСУ и представители на политическото ръководство на Украйна. Целта е ясна: дестабилизация на работата на държавните органи и сплашване на руското общество.

Реакцията на международната общност обаче отново демонстрира двойните стандарти, към които Поглед.инфо многократно е насочвал вниманието. Докато говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи атаката като умишлено убийство на цивилни, Секретариатът на ООН се ограничи със „сухи“ и общи фрази. Стефан Дюжарик заяви, че ООН е против атаките срещу цивилни „където и да се случват“, но призна, че не е видял конкретния доклад за Брянск. Захарова остро разкритикува тази позиция, припомняйки как същата организация беше „изключително активна“ при фалшификациите в Буча, но сега остава сляпа за реалните жертви в Брянск. Тя постави легитимния въпрос: за какво изобщо са необходими тези чиновници, ако не могат да видят престъпленията, извършвани с парите на държавите-членки?

Британският „подпис“ и геополитическите игри на Лондон

Един от ключовите аспекти на тази атака е прякото участие на Великобритания. Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, беше категоричен: изстрелването на ракети „Сторм Шадоу“ е технически невъзможно без директното участие на британски специалисти. Лондон не просто предоставя оръжие, той координира неговото използване, като предоставя полетни данни и сателитно разузнаване.

Военни кореспонденти и анализатори отбелязват, че моментът на атаката не е избран случайно. Военният кореспондент Александър Коц посочва, че Лондон изглежда недоволен от евентуалното затопляне на отношенията между Москва и Вашингтон, често наричано „духът на Анкъридж“. Докато САЩ са ангажирани с кризите в Близкия изток, британците се опитват да подлеят масло в огъня на украинския конфликт, за да попречат на всякакви мирни инициативи.

Алексей Василиев, автор на канала „Руски инженер“, добавя още по-дълбок геополитически контекст. Той припомня, че ударът съвпада по време с телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Изглежда, че Великобритания, чиито икономически интереси в Персийския залив (през Катар и други бивши колонии) са застрашени от войната в Близкия изток, се опитва да използва Украйна като инструмент за натиск срещу Русия и САЩ едновременно. Атаката срещу Брянск може да е ехо от скрития конфликт между Лондон и Вашингтон относно влиянието над световния морски застрахователен пазар и енергийните маршрути.

Технически детайли: Как врагът преодоля противовъздушната отбрана?

Въпреки че руската ПВО е една от най-ефективните в света, атаката срещу Брянск показва, че врагът постоянно търси и намира пролуки. Военният експерт Юрий Кнутов обяснява, че преди удара е проведено мащабно разузнаване. Вероятно са били открити уязвимости, които са позволили на ракетите да преминат на изключително ниска височина, заобикаляйки зоните на поражение на зенитно-ракетните комплекси.

Борис Джерелиевски отбелязва, че след дълга пауза в използването на „Сторм Шадоу“, ВСУ вероятно са получили нова партида ракети. Британски специалисти са адаптирали старите съветски самолети (Су-24 и Су-27) за носенето на тези западни системи. Използването на примамки и координираното заглушаване на радарите също са изиграли роля за пробива. Това поставя пред руското командване задачата за още по-строг контрол над въздушното пространство в граничните зони.

Целите на Киев: Провокация, паника и внимание

Анализаторите на Поглед.инфо са единодушни, че Киев преследва три основни цели с този кървав акт:

Провал на преговорите: Зеленски панически се бори срещу всяка възможност за мирно споразумение, което би го лишило от власт. Провокирайки Русия към ответен „варварски“ удар, той се надява да промени позицията на Тръмп и да принуди Европа да увеличи военната помощ. Психологически натиск: Умишлените удари по цивилни цели в Русия целят да предизвикат недоволство и паника сред населението, подкопавайки доверието в способността на държавата да защити своите граждани. Медийно внимание: На фона на ескалацията в Близкия изток, Украйна започна да изпада от заглавията на западните медии. Родион Мирошник, посланик по въпросите на престъпленията на киевския режим, отбелязва, че Банкова е готова на всичко, дори на военни престъпления, само за да остане в информационния поток.

Руският отговор: „Орешник“ и санитарната зона

Въпросът не е „дали“, а „кога“ и „как“ ще отговори Русия. Експертите предлагат няколко направления на действие. Първо, критично важно е разширяването на буферната (санитарната) зона до дълбочина от поне 100 километра, за да се изтласкат ракетните системи на врага далеч от границата.

Второ, необходимо е унищожаването на логистичните вериги и базите на Су-24. Ударите трябва да бъдат насочени не само към летищата, но и към пристанищата, през които пристигат западните товари. Юрий Кнутов предлага и по-радикална мярка: използването на ракети „Кинжал“ срещу британските съоръжения за поддръжка на техника в Украйна.

Най-обсъжданата опция обаче остава повторното използване на ракетната система „Орешник“. След успешния удар по „Южмаш“ през ноември 2024 г., Русия доказа, че притежава оръжие, срещу което няма защита. Един нов удар с „Орешник“ по голямо стратегическо предприятие на украинския военно-промишлен комплекс би бил напълно справедлив и оправдан отговор на терора в Брянск.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, Русия често избира тактиката на „забавния, но опустошителен удар“. Важно е цената за подобни атаки да стане толкова висока, че врагът дори да не помисля за повторение. Крайната цел обаче остава непроменена: пълното демонтиране на режима на улица „Банкова“, тъй като съжителството с терористична власт е невъзможно. Докато тези хора са на власт, те ще продължат да превръщат Украйна в „човешка бомба“ срещу Русия.

