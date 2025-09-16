/Поглед.инфо/ Изследователи от Китай представиха хибридна система за мониторинг на въглеродните емисии от автомобилния транспорт в реално време с пространствена резолюция 30 метра. Технологията вече се тества в град Шънджън, провинция Гуандун, и цели да подпомогне усилията за намаляване на въглеродните емисии в градска среда.

Новият подход съчетава изкуствен интелект Panoptic-AI и мобилни наблюдателни инструменти, като отчита трафика, използването на земята и метеорологичните условия. Системата постига над 93% точност при идентифициране на източниците на емисии и предоставя ценни данни за климатичната политика и общественото здраве, като подкрепя градовете по пътя към въглеродна неутралност.