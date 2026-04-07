/Поглед.инфо/ „Продължаващите бойни действия в Иран водят до значителни човешки жертви и материални загуби, подкопават сигурността и стабилността на страните в региона и оказват негативно влияние върху глобалната икономика и енергийната сигурност. Китай изразява своята дълбока загриженост и безпокойство относно развитието на ситуацията“, заяви на днешната си пресконференция говорителката на МВнР Мао Нин, помолена да коментира дадения от президента Тръмп на Иран „краен срок“ за постигането на споразумение.