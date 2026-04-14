/Поглед.инфо/ На днешната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет представител на митническите власти представи данни за международната търговия на страната през първото тримесечие на годината.

За периода общият международен стокообмен на Китай възлиза на 11,84 трилиона юана, отбелязвайки ръст от 15% на годишна база. Износът достига 6,85 трилиона юана, което е ръст от 11,9%, а вносът – 4,99 трилиона юана, което пък е увеличение с 19,6% спрямо същия период на миналата година. От общия обем 6,78 трилиона (или 57,3%) е благодарение на частни предприятия, представлявайки ръст от 16,2% на годишна база.

За пръв път в историята обемът на търговията за първите 3 месеца надвишава 11 трилиона юана, а ръстът за тримесечието пък е най-високото ниво на този показател за последните пет години.