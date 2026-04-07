/Поглед.инфо/ Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин отговори на писмо от всички преподаватели и студенти на университета „Дзяотун“ в Шанхай, университета „Дзяотун“ в Сиан, Югозападния университет „Дзяотун“ и университета „Дзяотун“ в Пекин. И четирите университета отбелязват 130 години от основаването си. Си Дзинпин посочи, че четирите университета споделят общи корени и изрази искрените си очаквания за развитието им и в бъдеще.

Китайският лидер подчерта, че се надява университетите да следват насоките за развитие на социализма с китайска специфика в новата ера. Той призова те да се придържат към принципа „търсене на истината от фактите“ и да залагат на практическата работа. Според него университетите трябва да се съсредоточат върху основните стратегически нужди на страната. Необходимо е да засилят независимите иновации в науката и технологиите, както и самостоятелното развитие на таланти. Той също така подчерта значението на по-дълбоката интеграция между индустрията, академичните среди и научните изследвания. В тази връзка университетите трябва да постигат повече пробиви. В заключение, китайският лидер изрази очакване те да допринасят активно за изграждането на силна нация в образованието, науката и технологиите, както и в развитието на талантите.